Carmen Barbieri volvió a preocupar al hablar de su salud: “Estoy tomando cinco pastillas”

Una vez más la salud de Carmen Barbieri enciende las alarmas. El año pasado faltó varias veces a su lugar de trabajo y este año también debió hacerlo. Cuestiones que llaman la atención, porque es de la vieja escuela, de las que no deja de trabajar al menos que sea por causas extremadamente mayores.

Barbieri contó que le volvió el herpes zóster, que le afecta la piel y le genera mucho dolor. Se trata de la enfermedad que tuvo en 2020 y que le paralizó media cara y tuvo que hacer rehabilitación. Esto la está afectando de nuevo, pero está tomando medicación para hacerle frente y que no sea tan invasiva como aquella vez.

Se trata de la culebrilla, que surge por una reactivación del virus de la varicela. “Tengo otra vez el herpes zoster. Por ahora no es nada grave, me duele un poquito el oído. Estoy tomando cinco pastillas por día y una cremita que me dieron”, contó en Mañanísima, el programa que conduce.

Carmen Barbieri contó que le regresó el herpes zoster

Su panelista, Estefi Berardi, quiso saber de los síntomas, qué siente, y le explicó: “Le dicen culebrilla. Sentís como que te picó algo y después te arde. Hay que tratarlo a tiempo porque empieza a avanzar. La otra vez me agarró en el ojo y tuve graves consecuencias”.

Por otro lado, sostuvo que no hay un medicamento efectivo para tratar lo que le pasa. En estos casos se acude a preparaciones caseras, más allá de que un médico sigue de cerca y le receta otros remedios. “Te tiene que ayudar alguien que sepa curar y te ponen tinta china, te curan rezando. Y no hay que abandonar al médico”, comentó.

Fuente: Pronto