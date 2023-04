La senadora del Partido Justicialista, Carolina Martínez Llano, se refirió al cierre de listas, a la llegada del interventor del PJ, Juanchi Zabaleta, y ratificó la necesidad de que las grillas de candidatos sean encabezadas por hombres y mujeres del justicialismo y no por Gustavo Canteros.

“Es importante tener una oposición fuerte y responsable para poder marcarle la cancha al oficialismo cuando debe, con responsabilidad, con su rol de contralor, sin meter palos en la rueda. El Frente de Todos debe ser una opción de cambio en 2025. Con los dos tercios, el oficialismo puede hacer lo que quiera: reformar la Constitución y aprobar cualquier ley, esto no es bueno para la democracia”, dijo en declaraciones a El Litoral.

“No es cierto que nos estemos peleando por cargos. Hablamos y discutimos sobre quienes estarán en la lista. Creo que llegó la hora de que las listas sean encabezadas por hombres y mujeres del PJ. No estoy de acuerdo con que Gustavo Canteros encabece la lista del Senado o de Diputados. Canteros ya fue bien recompensado con la designación en Yacyretá por su trabajo en las elecciones de 2021”, aseguró

“El interventor no creo que se deje influenciar por opiniones externas. Su cuero está en juego, ya perdió una elección en 2021, debe mejorar eso y la mejor manera de cerrar una buena lista es que estén encabezadas por dos peronistas, una mujer y un hombre. Más allá de los nombres lo importante es saber a dónde vamos, de cara al 2025”, agregó.

“La elección del 2021 fue una foto. No estuvimos bien. Pero debemos recuperar el espacio perdido. Yo siempre compito para ganar, con buena hincha de river me gusta ir para adelante, que el gobierno no crea que tiene la elección ganada, se puede llevar una sorpresa", concluyó