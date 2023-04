Volvieron los incendios: cuatro focos activos

Más Info

Piden que no se aplique el aumento en el peaje

La Defensoría del Pueblo requirió a Vialidad Nacional y a Corredores Viales S. A. que no se implemente el aumento de peaje hasta tanto no se garanticen mecanismos de participación de usuarios.

En un comunicado, el organismo pidió la no aplicación de los incrementos tarifarios previstos en la Resolución 2023-681 hasta tanto no se garantice una efectiva participación de las y los usuarios y se asegure el acceso a información veraz completa y detallada que justifique el incremento.

Para el caso de las rutas concesionadas en la provincia de Chaco, se requirió que se detalle un plan de obras y mejoras previstas para el mantenimiento de los tramos concesionados.

“Más allá de los valores de las actualizaciones, entendemos que el proceso para solicitar estos incrementos es confuso y no solo no garantiza una efectiva participación ciudadana, sino que es sumamente restrictivo”, indicaron desde la Defensoría.

Además, pidieron conocer cómo es la traducción en términos de obras o mejoramientos y los incrementos solicitados de forma detallada y precisa.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dispuso aumentos en el costo de peajes en rutas nacionales bajo administración estatal, y en todo el corredor vial N° 3, que comprende tramos de las rutas 12 y 16 en Corrientes, Chaco y Misiones.

Según los nuevos valores, la categoría Nº 1 pasará a $150, la N° 2 saldrá $300; la N° 3, $450; la Nº4, $600; y la Nº 5 se unificará en $750.