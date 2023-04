Germán Martitegui se negó a probar el plato de una de las participantes de MasterChef

Delfina Gayoso tuvo una de sus peores noches en MasterChef luego de que Germán Martitegui se negara a probar sus empanadas "recicladas".

"El domingo tenemos una gala de eliminación, vendeme esto como mejor puedas", le pidió Damián Betular al verla llegar con su pequeño plato.

"Bueno, son empanadas de pollo, tienen salsa bechamel, hojas de remolacha, morrón, cebolla y tomate", explicó ella. Tras escucharla, de forma sorpresiva, Martitegui dijo: "Yo no voy a probar estas empanadas. Sesenta minutos para presentarnos esto, me parece una falta de respeto. Así que yo no te voy a honrar con mi probada".

Un poco molesta, la participante expresó: "Está bien, si a él le parece que me a enseñar algo haciendo eso..." Tomando la palabra, Donato de Santis, le dio su devolución: "Bueno, con todos los ingredientes que tenías, dos empanadas es un muy poco. No solamente en cantidad sino también en esmero. La masa sí es muy buena. Muchos dicen que la cocina es un acto de amor y acá no hay ni eso".

"Siempre que cocino lo hago con esmero y con amor. Nunca no le pongo ganas", respondió Delfina al borde las lágrimas. Finalmente, de forma lapidaria, Martitegui concluyó: "Tomá mi acto como una forma de enseñarte algo. Es una locura de tiempo. Demuestra o una falta de ganas, que no te estás pudiendo conectar o que hoy no tuviste lo que hay que tener para estar acá".

Fuente: Pronto