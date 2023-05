Un médico de la Unne es candidato a alcalde en España

Javier Anibal Cano se recibió de médico en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y ayer dialogó con El Litoral Radio para compartirr su experiencia de vida fuera de Corrientes y de la Argentina.

El profesional nació en San José de Feliciano, Entre Ríos, y vivió en Sauce, Paso de los Libres, Mercedes y la capital correntina.

Hace 17 años tomó la decisión de irse a vivir Cáceres, España y ahora será candidato a Alcalde de la ciudad Navalmoral de la Mata.

Pese a las diferencias culturales, no siente una gran diferencia ni un gran peso a la hora de vivir. “Nos pasa que solo en familia hablamos como argentinos pero es fácil acostumbrarse”, detalló.

En cuanto a la propuesta de ser alcalde explicó que tras años de trabajar en la Municipalidad de Corrientes había decidido no dedicarse a la política de España pero cambió de opinión.

“Cuando vine decidí no realizar una trayectoria política pero me encontré con gente capacitada y un buen equipo de trabajo así que decidí continuar con esto en lo que me siento cómodo y me gusta”, relató en el programa Mucho Humo de El Litoral Radio.

Por último aseguró que una de las mayores diferencias con en el país español es la dinámica social de trabajo y vida personal.

Al respecto comentó: “La calidad de vida que te ofrecen no es solo a material sino tiene ver con el poco cansancio y la forma en que hacen espacio para mantener una vida social”.

Actualmente, Javier Cano Maidana de 56 años trabaja como ginecólogo del hospital Campo Arañuelo y será el candidato a la alcaldía en las elecciones del 28 mayo por la coalición Levanta Navalmoral, que forman Cacereños por Cáceres, Extremadura Unida y Extremeños.