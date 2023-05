Candidatos proponen mejorar los servicios, salarios y defender los espacios públicos

El 11 de junio en la ciudad de Corrientes se renuevan nueve bancas del Concejo Deliberante. Compiten siete listas y los candidatos dialogaron con El Litoral sobre las temáticas que impulsarán en el Concejo Deliberante. El trabajo en conjunto con la Provincia, mayor protagonismo en las políticas municipales, la defensa de los espacios públicos, la mejora y ampliación de los servicios, banco de tierra, haberes municipales atados al monto del sueldo mínimo vital y móvil, y las cuestiones de género, son algunos de los ejes que promoverán los postulantes.

ECO+Vamos Corrientes

El primer candidato a concejal es Marcos Amarilla, actual interventor de la caja previsional de la Provincia, el IPS, es uno de los dirigentes que integra en la Capital el Comité de la Unión Cívica Radical y ostenta a la ciudad como un bastión político, electoral y de gestión dispuesto a retener. “Les dijimos a los correntinos que el trabajo mancomunado Provincia-Municipio daba beneficios y pedimos que nos acompañen para seguir trabajando”, definió en diálogo con El Litoral.

“Nuestra propuesta es muy simple: venimos de un trabajo mancomunado entre la Provincia y el municipio, le habíamos dicho a la gente que si nos acompañaba, la provincia y el municipio trabajarían juntos e íbamos a tener resultados en beneficio del vecino, así fue, así lo hicimos y así lo vamos a seguir haciendo”, sostuvo.

Y profundizó al pedir “que nos sigan acompañando para poder seguir trabajando por los vecinos”.

Al respecto, le dio una vital importancia al trabajo territorial, para lo cual fue uno de los dirigentes que este martes encabezó una reunión con presidentes de partidos y demás postulantes de la ciudad, “para delinear la estrategia de campaña y poner en marcha el equipo del oficialismo para ganar una nueva elección”.

Frente de Todos

La concejal Mercedes Franco Laprovitta busca su reelección como primera candidata en la lista oficial de la oposición. “Queremos llevar al Concejo la voz de los más desprotegidos, pero también de los comerciantes y de quienes quieren esperar un colectivo o salir del colegio tranquilos”, sostuvo la edil remarcando su fuerte apuesta en seguridad, salud y mantenimiento de los barrios periféricos.

“Nuestra propuesta es llevar la voz de los vecinos al Concejo, para que sean escuchadas las necesidades reales, no solo de los barrios, sino también de quienes viven más cerca del centro, porque vemos grandes obras que no fueron consultadas, pero al mismo tiempo vemos veredas intransitables, barrios aislados, anegados, donde la modernización no llegó”, indicó.

“Pretendemos plasmar proyectos superadores para llevar soluciones, generar un Estado presente en el cual, teniendo más concejales con nuestra visión, se pueda lograr control de la gestión y transparencia".

Al mismo tiempo dijo que pretenden “ser una oposición constructiva con propuestas de ideas y proyectos para que mejore la vida de los vecinos, porque Corrientes se ha extendido y mucho, pero las problemáticas principales son el mantenimiento de calles, la iluminación, el dengue, la falta de desmalezamiento y la inseguridad, que atraviesa transversalmente a la ciudad”.

Ganemos Corrientes

Esta alianza es un desprendimiento del Frente de Todos. Va a las urnas con dos listas de candidatos al Concejo Deliberante. Una de las grillas que propone la alianza está encabezada por María Molla representando al Partido Comunista.

La urbanización de los barrios populares será uno de los ejes centrales como concejal. Además apuesta a “crear bancos de tierra para que la gente pueda tener una vivienda digna”, señaló.

Propone la mejora integral del servicio de transporte público, pero no habla solo del precio del servicio “sino la calidad del servicio”.

“Soy una obrera política y lo seguiré siendo cuando asuma como concejal”, dijo.

Pondrá el foco en la defensa de los espacios públicos costeros y en la política salarial de los municipales. “Queremos mejorar sus ingresos y evitar las persecuciones políticas e ideológicas”, señaló.

“Somos la verdadera oposición, la obrera. Es un frente colectivo”, cerró.

La otra lista de Ganemos Corrientes, lleva como primer candidato a concejal a Jorge Gustavo Silva en representación del Partido Compromiso Federal. Habla de equipo al referirse al empleado municipal y asegura que trabajará para que se revalorice la labor que realizan. “Hay que desterrar la precarización laboral. Hay muchos profesionales trabajando por planes sociales, los sueldos están bajísimos y creemos que se puede trabajar con un programa que vaya paulatinamente mejorando la situación”, dijo.

Impulsará un programa de salud, poniendo el foco en la prevención. “Creemos que hay que volver a encauzar el rol de los agentes sanitarios y hacer una evaluación de los problemas de salud de cada barrio”, señaló.

Se compromete a cumplir la función de contralor en relación a las arcas municipales. “Trabajaremos para conocer cómo se ocupan los fondos del Municipio”. Se refirió al Plan Hídrico y señaló que “estamos peor de lo que deberíamos estar, queremos saber qué fondos se usaron y empezar a trabajar con un plan de prevención de las inundaciones que sufrimos con cada lluvia”.

Acotó que además trabajan en diferentes áreas que competen a los servicios como el transporte público, que apuestan por la defensa de los espacios públicos y el cuidado del medioambiente.

Partido Agrario y Social

La fuerza política integra a nivel provincial el Frente de Todos, pero que en la Capital propone sus propios candidatos. Salomé Kura es la postulante que encabeza la grilla y remarca la importancia del contacto con los barrios de la periferia. “Hace dos años 11 mil correntinos y correntinas no eligieron a ninguna de las opciones electorales que había para la ciudad y nosotros queremos ser una alternativa para ellos", remarcó.

“La Lista 49 es una opción distinta, está representada por vecinos de los barrios y quiero llevar al Concejo Deliberante la representación genuina de las necesidades diarias para impulsar cambios, con el objetivo de que los correntinos recuperemos la autoestima”, dijo.

En ese sentido, remarcó que “si bien es una campaña desigual, porque del otro lado tenemos a un oficialismo en los niveles provincial y municipal y nosotros somos trabajadores que ponemos hasta nuestros vehículos en este proceso, esperamos una campaña tranquila en la que prime el respeto”.

Y subrayó que es necesario “dejar de subestimar a la ciudadanía y buscar consensos políticos para lograr resultados reales; no desconozco lo hecho por la provincia y el municipio en la ciudad, pero sabemos lo que se necesita y no todas las urgencias son iguales. Pretendemos que deje de haber correntinos de primera y otros de segunda”.

Unidad Correntina

Esta alianza está conformada por sellos que integran a nivel provincial el Frente de Todos, pero para las elecciones municipales presentó su propia grilla. La primera candidata a concejal es Elvira Luisa Miranda, de Nuestra Causa. “Cuidar a los vecinos y sus propiedades privadas, como sus casas, esa será la función de los concejales de Unidad Correntina”, es el slogan que se repite en su cuenta de Facebook.

Propone también un Consejo de Jóvenes, niñas/os y adolescentes en las Delegaciones para avanzar con el boleto estudiantil Chaco- Corrientes, con programas de nuevas disciplinas deportivas como por ejemplo el “stunt” (implica piruetas y acrobacias de alto riesgo en motocicletas) y de formación como el programa de Educación Sexual Integral (ESI).

Promoverá la creación de parques y puntos de apoyo al Emprendedurismo contemplando espacios con instalaciones para talleres de distintos ejes productivos e incubadora de pymes.

En cuanto al servicio de transporte público, impulsará puntos de seguridad para casos de emergencias (para prevenir hechos de violencia), bajar el precio (fondo compensador) y un puerto de pasajeros interprovincial.

Libres del Sur

Silvana Lagraña encabeza la grilla de candidatos. La declaración de la Emergencia del Transporte público es una de sus principales propuestas. “Para que en seis meses la empresa que tiene la concesión regularice los graves incumplimientos que comete”.

También impulsará la creación de un observatorio para conocer el funcionamiento del servicio. Lagraña entiende que para que el Municipio esté más cerca del vecino “es necesario mejorar los servicios que se prestan”. Promoverá la Emergencia Alimentaria, “para que niños y niñas de los barrios populares puedan acceder a una alimentación de calidad y segura”. Impulsará un plan de urbanización integral y que se aplique la ordenanza que rige desde el 2014 sobre el banco de tierra.Trabajará para que se le otorgue mayor importancia al área de género a fin de que “pueda contar con un presupuesto diferenciado y recursos para cumplir con las leyes de Promoción y Protección de los derechos de las Mujeres y la Ley de identidad de género”.

Pondrá el foco en la política salarial y las condiciones de trabajo de los agentes municipales. “Vamos a pedir que se establezca por ordenanza que la remuneración más baja esté atada al monto del sueldo mínimo vital y móvil. Y continuar con una política de reconocimiento a los trabajadores que se encuentran en el marco del programa Neike Chamigo”, cerró.