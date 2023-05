ELI despliega su campaña “hacer con optimismo”

Quien encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales por ECO +Vamos Corrientes Pedro “Perucho” Cassani, destacó que “el vínculo con la sociedad es la que permite tener agenda actualizada de las prioridades que se desarrollan”.

Los militantes son protagonistas principales de cada encuentro, con el cotillón tradicional: algunas banderas, remeras, la hormiga y música partidaria. Idea surgida de una juventud inquieta que apoya y acompaña a su líder Perucho y a cada uno de sus candidatos y candidatas, “mucho más, cuando ellos mismos eligieron a quienes los representarán en las distintas grillas provinciales y municipales”, sostienen desde ELI.

Tras el paso por Santo Tomé el martes, Yapeyú el miércoles, Villa Olivari e Ituzaingó el jueves, San Roque el viernes, en la noche del último día hábil de la semana el epicentro de la actividad de Perucho Cassani fue Goya, donde ELI lleva además el candidato a defensor de los Vecinos Juan Luis López Duarte y a concejal a Tony Mazzaro en el marco de seguir fortaleciendo la gestión comunal Hormaechea-Cassani (h), y lógicamente el Ejecutivo provincial. En Goya, Perucho dijo: “Desde ECO seguimos resolviendo problemas de la provincia en un escenario nacional complejo, donde la noticia de hoy es 8,4; que no es un terremoto con la medida de Richter ni la sensación térmica. Es la inflación oficial, del mes pasado”, citó. Luego, acotó que “debemos mantenernos muy unidos -como ciudadanos- para derrotar un modelo de gestión nacional agotado, ineficaz, que tiene al populismo como motor de más pobreza y exclusión”.

“En cada localidad eleva la autoestima y orgullo del correntino recordar que somos la primera provincia en Argentina productora y exportadora de arroz; la primera provincia en forestación, el segundo productor de yerba mate y cítricos”.

“Debemos militar nuestras causas que son el crecimiento, el desarrollo en la provincia y allí tenemos que estar todos los militantes de las distintas fuerzas que componemos ECO+Vamos Corrientes. Ahí tenemos que estar todos. En esa causa no hay radicales, no hay ELI, no hay Partido Popular, no hay grupos ni sectores. Estamos todos, absolutamente todos, comprometidos con nuestro presente y con nuestro futuro”, puntualizó.