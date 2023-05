El gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer un acto de presentación de candidatos legislativos de ECO+Vamos Corrientes en la localidad de San Lorenzo y tuvo duros conceptos con la oposición provincial.

“Hoy escuché a algunos de la oposición que andaban por ahí con un videito. No importa, están preocupados porque por primera vez en la historia de Corrientes tenemos superávit, porque administramos bien, porque los correntinos no le debemos un peso a nadie y ellos están rascando la olla a nivel nacional y lo único que hacen es emitir billete, billete y billete”, sostuvo.

“Recuerdo que en la campaña anterior decíamos que tengan cuidado porque nos están llevando a parecernos a Venezuela, y hoy se están poniendo así. Así en poco tiempo más, con esta inflación que tenemos para ir a comprar un paquete de yerba vamos a necesitar una carretilla de papel pintado. Están poniendo a la Argentina de rodillas, no se aguanta más esta situación económica”.

“Se dedicaron sistemáticamente a destruir una nación pujante donde el que no trabaja tiene la misma suerte que el que trabaja y está en su casa”. Habló de la revolución del conocimiento en Corrientes con la entrega de computadoras y contenido digital. “Que no nos digan qué hacer, que no nos den cátedra en Corrientes, cuando no saben qué hacer en la Nación”, reclamó.

“Abran los ojos, necesitamos la autovía de la Ruta Nacional 12 para que no muera más ningún ser humano más, necesitamos un Gobierno nacional que nos entienda”, reclamó.

Hablo de los valores que vienen de la tradición de la cultura, del deseo y la obligación de estudiar, de la prudencia. “Tenemos que saber las cosas buenas, el populismo de izquierda nos hace ver que todo puede ser igual, pero nos estamos haciendo torta, nos están reventando por derecha. Hay cosas indecentes que nos están proponiendo. La donación y la venta de órganos de seres humanos, cuando nosotros somos la provincia que más dona órganos para que pueda vivir el prójimo. No es una cuestión de mercado, es solidaridad. Que salgan de Buenos Aires, que caminen, que vengan, que miren a nuestra gente, que pisen el barro”, dijo instando a construir una república y una provincia mejor.

Gustavo Valdés presidirá hoy un acto de campaña en el barrio Mil Viviendas de Capital.