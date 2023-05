Aguilera: “Hay futuro en el PJ correntino con los candidatos que tiene el FdT”

El nuevo interventor del Partido Justicialista de Corrientes, Gustavo Aguilera, dialogó el viernes con Mariana Escarlón y Fabián Bocalón en el programa Puro Humo del Litoral Radio y anticipó que “todo el trabajo está centrado en las elecciones del 11 de junio. Hay una muy buena lista de candidatos en el Frente de Todos, son jóvenes y representan un cambio a diferencia de los candidatos de la grilla oficialista que son los mismos hace 20 años”.

“Tengo sangre correntina en mis hijos, mi suegro era correntino, así que estoy empapado de correntinidad”, dijo y agregó: “Conozco Corrientes, conozco mucho la dirigencia del peronismo local, así que para mí es un desafío y una alegría también. Tengo mucha expectativa en normalizar el partido, pero antes tenemos un reto: el 11 de junio acompaño una lista que para mí es un gusto acompañarla, es una grilla que tiene mucha renovación. Es una dirigencia a la que hay que darle una oportunidad para que pueda mostrarse. Así que para mí es un gusto y un honor estar en este momento, en este proceso”.

“Asumimos hace dos días, así que no pude planificar mucho, pero sí tenemos en la cabeza que tenemos que hacerlo en conjunto con toda la dirigencia. El peronismo correntino tiene mesas de trabajo a nivel regional, a nivel provincial, que permiten avanzar rápidamente en procesos de normalización, pero antes están la elección del 11 de junio y las Paso y las generales a nivel nacional. En el medio de eso seguramente vamos a consensuar con la dirigencia del peronismo de Corrientes los tiempos y los procesos”.

“Para mí es importante acompañar porque sé todo lo que significó la provincia de Corrientes, que tiene una historia de orgullo y con un futuro muy promisorio. Pero también hay que decir que tiene un presente doloroso, un presente donde la pobreza es la marca de Corrientes. Esta es una provincia con los indicadores más feos en términos económicos, en términos sociales y la verdad es que hace 20 años que gobiernan las mismas personas. Hoy hay una oportunidad para iniciar otro camino en Corrientes, y esa oportunidad puede estar en el peronismo, con Celeste Ascúa, con Gustavo Canteros, con (Víctor) Giraud, con dirigentes que tienen no solo mucho compromiso sino también mucho raigambre territorial. Se puede ofrecer a la provincia otro camino, otra posibilidad de mejorar los indicadores de pobreza, de mejorar los salarios, los salarios son paupérrimos y me parece que hay que trabajar para eso”, agregó. La inflación es muy alta y no se vislumbran medidas para controlarla. Así que estabilizar la economía para volver a crecer, será tarea del próximo gobierno”.

