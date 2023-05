Cristina, único sostén del FDT, benefició la estrategia de Juntos por el Cambio

La estrategia de Juntos por el Cambio tras el discurso de Cristina Kirchner se dividió entre la táctica de Patricia Bullrich de buscar polarizar y la de Horacio Rodríguez Larreta de apostar por no confrontar. El fundador de la alianza, Mauricio Macri, fue irónico y “quirúrgico”: criticó a la vicepresidenta mientras hablaba con un tuit.

En Juntos por el Cambio (JxC) hay visiones encontradas sobre la alocución de Cristina y respecto al rol que le asignan a ella de cara a la contienda electoral. “Va a elegir al candidato a dedo y cuanto más K sea, mejor para Patricia”, analizó un dirigente bonaerense cercano a Bullrich, una de las presidenciables del PRO. En la mesa política de la exministra de Seguridad conciben que con un candidato oficialista asociado al perfil de la expresidenta, “nosotros podemos sacar ventaja”.

En el mundo político de Horacio Rodríguez Larreta, en cambio, el paradigma es distinto. El alcalde porteño no tiene intenciones de tender puentes con el kirchnerismo, pese a su discurso de apostar al “consenso amplio”. No obstante, su estrategia es no confrontar con la vicepresidenta, así como tampoco con Milei -que suele ser detractor del larretismo.

“Horacio no le va a pegar a nadie. Nosotros nos vamos a mantener enfocados en nuestras propuestas, no va a responder ni a Patricia ni a Alberto ni a nadie”, enfatizan en el dispositivo político que asesora al jefe de la Ciudad de Buenos Aires. De todos modos, esta semana Larreta salió al cruce del presidente. Fernández relacionó al jefe de Gobierno con la muerte de René Favaloro. “Fue una canallada”, consideró Larreta. “Alberto cruzó un límite y a Horacio le salió genuinamente responderle”, buscaron relativizar en su staff de campaña.

Pese a su estrategia de no confrontación, los operadores larretistas también creen que un candidato K del oficialismo puede beneficiar las chances presidenciales del jefe de Gobierno. “El kirchnerismo siempre va a ser un límite para nosotros”, argumentan en el búnker del larretismo.

De todos modos, Rodríguez Larreta decidió no pronunciarse públicamente sobre el discurso de esta tarde de la vicepresidenta. Quienes sí recogieron el guante fueron Bullrich y Macri. “Lo que comenzaron hace 20 años termina así: con un país ruinoso, pobre, descapitalizado, inculto. Mejor que hablar es mirarles la cara a los argentinos, que lloran todos los días”, cuestionó la presidenciable del PRO.

En una parte de su disertación, Cristina apuntó contra Macri. “A pesar de los errores o diferencias, este Gobierno es infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de Mauricio Macri. No tengo dudas”, aguijoneó CFK. Mientras la vicepresidenta hablaba, el exmandatario retuiteó un gráfico del economista Fernando Marull, en el que muestra que, supuestamente, la falta de dólares no es por la deuda con el FMI. “¿Y ahora?”, interpeló el fundador del PRO.