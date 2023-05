Bronquiolitis: principales respuestas para tener en cuenta

Según confirmaron desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, se detectó un 25% más de casos de esa enfermedad que en mayo del año pasado. “Esto representa un 30% más de casos que el promedio histórico de los últimos cinco años.

¿Qué es la bronquiolitis?

La bronquiolitis es una infección respiratoria aguda que ocurre con mayor frecuencia en los meses de otoño-invierno. Puede ser causada por distintos virus; el más común es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). El VSR también causa infecciones respiratorias que pueden ser graves en adultos mayores, como la neumonía.

“Casi todos los casos son de bronquiolitis debido a la circulación del VSR y la mayoría de los pacientes son menores de un año. Esta enfermedad, que afecta las vías aéreas inferiores o bronquiolos, ataca en especial a los más pequeños, y es la causa más frecuente de internación en chicos menores de un año”, precisó la doctora Ángela Gentile (MN 49908), jefa de Epidemiología de ese hospital y ex presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

¿Cuáles son los síntomas?

El virus sincicial respiratorio afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos), provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir. Por eso, se puede padecer:

l Respiración rápida, con silbidos o ronquidos.

l Hundimiento del pecho al respirar.

l Tener más de 38° de fiebre de manera persistente y/o mocos.

l Sufrir pérdida del apetito.

l No poder beber o amamantarse.

l Estar decaído/a y verse enfermo/a.

¿Existe un tratamiento contra la bronquiolitis?

Al no existir tratamientos para el virus (no hay jarabes ni antibióticos), es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien, pese a la dificultad respiratoria, advierten las autoridades sanitarias.

¿Por qué ocurren las internaciones y cuadros graves?

Ana María Balanzat, jefa del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas, señaló que el aspecto crítico de la patología ocurre cuando la enfermedad progresa y el pulmón no puede cumplir con su función básica de oxigenación, lo que conlleva a un cuadro de insuficiencia respiratoria. “La falta de oxígeno en sangre y tejidos, y la acumulación de dióxido de carbono pueden poner en peligro la vida del niño que la padece. En estas situaciones se requiere internación y administración de oxígeno”, explicó.

¿Qué medidas hay que

tomar para prevenir una bronquiolitis?

“Como no existe una vacuna que evite el contagio, y para prevenir cuanto sea posible la trasmisión del virus, lo recomendable es llevar adelante una serie de hábitos que permitirán cuidar al bebé”, destacó Gentile, y entre ellos mencionó:

l Cumplir el calendario nacional de vacunación y con las vacunas que determine el pediatra, tanto para el bebé como para quienes conviven con él.

l Concurrir a los controles rutinarios con el médico.

l Evitar la contaminación ambiental con humo (ya sea humo de cigarrillo u otros) y evitar el hacinamiento.

l Impulsar y mantener la lactancia materna.

l Cuidar la higiene; mantener las manos limpias de quienes están en contacto con el menor. Especialmente el contacto con los hermanos.