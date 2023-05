Crudas frases de Jey Mammon a dos meses de que se conozca la denuncia de Lucas Benvenuto

En medio de versiones acerca de que no sería invitado a los Premios Martín Fierro 2023, Jey Mammon dio una entrevista para Infobae donde quebró en llanto al hablar de cómo transita su vida, luego de que se haga pública hace dos meses la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual.

El exconductor de La Peña de Morfi, hoy conducida por Georgina Barbarossa, rompió en llanto cuando le preguntaron por cómo había cambiado su vida luego de que se haga público el caso y cómo se vio afectada su familia.

“Yo, mirá, cada vez que me levanto digo… es como una incertidumbre total. Es total. No estoy enojado. Pero si fueran conscientes de lo que está pasando, de lo que están haciendo, de lo que hicieron, entenderían de lo que estoy hablando”, aseguró, entre lágrimas.

“Estoy en una que no se la deseo a nadie, eh. Te juro que no se la deseo a nadie. Yo no quiero, mirá, no quiero competir con dolores ni con angustias de nadie. Pero no sé si hay algo igual a esto. Te juro. Es como estar muerto en vida, ¿sabés?”, señaló, con crudeza.

JEY MAMMON HABLÓ A DOS MESES DE QUE SE CONOZCA LA DENUNCIA DE LUCAS BENVENUTO

En la entrevista, donde contó que iniciará acciones legales contra varios ciclos de televisión y producciones, remarcó el delicado momento que le tocó.

“Porque aun con el amor que te demuestra la gente, aun con ese valor llave que es infinito, que es hermoso, sentís que te están velando, ¿sabés?”, afirmó.

“La sensación es esa, es que estás muerto. Esa es la sensación. Si vos me preguntás cómo me siento yo hoy, muerto en vida”, concluyó.

