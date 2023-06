Fernando Burlando habló tras el descargo de Juan Darthés

La Justicia brasileña decretó la absolución de Juan Darthés en mayo pasado, por el cargo de abuso sexual contra Thelma Fardin, un fallo que la actriz anunció que apelará. Este domingo, el abogado del actor, Fernando Burlando, compartió un video del acusado, en el que el intérprete rompió el silencio y habló sobre la sentencia. En tanto, el representante legal dio su opinión sobre el veredicto: “Hay que respetar la Justicia”.

“El fallo habla de inconsistencias, de cambios en el relato y de una situación que la hacen insostenible. Acá hay que interpretar bien las cosas. No es que no se pueda probar la denuncia, porque hubo infinidad de puntos que probaron la inocencia”, señaló Burlando, este lunes en Nosotros A la Mañana (eltrece).

Y siguió: “La absolución y la inocencia son, categóricamente, lo mismo. La inocencia habla de una absolución en la instancia del juicio”. En tanto, el abogado señaló que la parte denunciante contaría con “una o dos” instancias más, como la apelación del veredicto.

El abogado defendió la presunción de inocencia de Darthés. “Ninguna persona que no sea condenada, se puede presumir su culpabilidad. Acá no hubo ninguna condena. Acá no se probó ni el abuso ni ningunas otras cuestiones”, dijo. Y apuntó: “Hubo dos fallos. Yo cuestionaría los cinco años de prejuzgamiento, después de un fallo absolutorio. Tenemos que entender que tenemos que respetar la Justicia”.

Fuente: La Nación