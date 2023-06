El Gobierno descartó el plan para construir un puerto chino en el Sur

Durante su presentación ante la Cámara de Diputados, donde expone sobre la marcha de la gestión, el jefe de gabinete Agustín Rossi enfatizó que no se construirá un puerto multipropósito con capitales chinos en Tierra del Fuego. Tras endilgarle a la exgobernadora fueguina Fabiana Ríos la responsabilidad de haber firmado un acuerdo con China para el emplazamiento de ese puerto, Rossi aseveró que esta obra estará a cargo de una empresa de capitales nacionales, el Grupo Mirgor, del empresario Nicolás Caputo.

“El acuerdo con la empresa china lo hizo la exgobernadora Fabiana Ríos cuando era miembro del ARI. Y mandó una ley una Legislatura en ese sentido. La pregunta, entonces, es por qué no la denunció a su entonces jefa política [Elisa Carrió] cuando Ríos firmó ese acuerdo. Ese acuerdo fue desconocido luego por la gobernadora Roxana Bertone (del Frente de Todos); lo judicializó y nunca se llegó a implementar”, asestó Rossi quien advirtió que, por ese acuerdo fallido, “quedaron en el limbo 30 millones de dólares que la empresa china entregó a Tierra del Fuego”.

Acto seguido, Rossi afirmó que el puerto será construido con capitales nacionales, lo cual, según sus palabras, echaría por tierra el decreto que firmó la semana pasada el gobernador Gustavo Melella por el cual autoriza la construcción de un puerto multipropósito por parte de una empresa china mediante una inversión de 1250 millones de dólares. La noticia desató una fuerte polémica y provocó el rechazo de la oposición, que advirtió que la iniciativa implicaba una “peligrosa concesión de soberanía”.

En paralelo, la Coalición Cívica presentó una denuncia penal contra el gobernador Melella y distintos miembros del gabinete nacional por considerarlos responsables de delitos contra la seguridad de la nación, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Entre los denunciados figura Rossi, jefe de Gabinete.

Rossi tomó el guante. “El único puerto autorizado a construirse en Tierra del Fuego, que es un puerto multipropósito, estará a cargo de Mirgor. Mirgor es Caputo, el amigo del alma -dijo el jefe de Gabinete en alusión al mejor amigo del expresidente Mauricio Macri-. Se va a hacer en el mismo terreno en el que iba a hacerse con los capitales chinos. Por lo tanto, no va a haber puerto chino en la provincia de Tierra del Fuego. Lo que va a haber es una discusión con esa empresa china sobre cómo se salda ese crédito de 30 millones de dólares que dio la empresa china a Fabiana Ríos, que era diputada del ARI. La jefa política del ARI era Elisa Carrió.”

“Si siguiéramos la teoría de Claudio Bonadío (juez federal fallecido), Carrió no debió no haber sabido que Fabiana Ríos negociaba con China un puerto en Tierra del Fuego”, ironizó Rossi.

En otro orden, el jefe de Gabinete lanzó una advertencia a la oposición al enfatizar que “no va a ser necesario” instrumentar una “devaluación brusca” de la moneda porque, sostuvo, a fin de año comenzará a evidenciarse una mejora de la economía y un fortalecimiento de las reservas en el Banco Central.

“Descreo de aquellos que dicen que, si ganan las elecciones, van a tener que hacer una devaluación brusca, que no hará otra cosa que duplicar la inflación, la pobreza y la indigencia, para recién después estabilizar. No va a ser necesario. No lo será porque las condiciones estructurales de la economía van a ser claramente favorables para los próximos años. Esto será así porque cambian las condiciones macro y porque el Gobierno está haciendo la infraestructura necesaria”, enfatizó Rossi.