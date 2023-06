Todo listo para Margarita, la nueva ficción de Cris Morena

Cada vez falta menos para el regreso de las producciones de Cris Morena a la pantalla. A 10 años de Aliados, la creadora de clásicos del público infanto-juvenil prepara la continuación de Floricienta, uno de sus grandes éxitos. Y el proyecto empieza a cobrar forma cada vez más concreta.

El adelanto lo dio a conocer la periodista Laura Ubfal, que presentó el título -Margarita- y confirmó que por estos días Cris Morena y todo el equipo viajan a Uruguay, en donde rodará la serie. Se trata de una historia juvenil que será transmitida por la plataforma de HBO y seguirá la historia protagonizada por Florencia Bertotti, que fue furor en el país y en el mundo.

Desde entonces, giraron versiones en torno a los posibles protagonistas, una incógnita que empieza a develarse en las redes sociales. Es que una de las confirmadas para el ciclo es Mery del Cerro, la ex Casi Ángeles, que volverá a ponerse bajo las órdenes de Cris pero en una historia diferente.

“El Cuento más lindo del Mundo, acá con mi Compa y Dire para lo que se viene. Allá vamosssss. Felices es Poco”, escribió la actriz en un posteo donde se la puede ver con Isabel Macedo , sobreviviente del elenco de Floricienta, y el director Mariano Ardanaz. También subió una foto de su colega en los estudios de Cris Morena donde se lleva a cabo una escuela de comedia musical.

En tanto, Isabel también compartió la misma imagen y escribió: “Abrazando esta nueva historia que comienza, con la misma fuerza con la que estoy abrazando mis libros. Cada vez falta menos”, señaló quien en la primera parte de la historia había encarnado a la villana Delfina. Por su parte, Cris reposteó estas imágenes y le dedicó unas palabras a sus protagonistas: “Qué lindo cuento que estamos empezando a escribir juntas”.

El elenco juvenil de la tira estará formado por integrantes de Otro Mundo, la escuela de talentos que dirige la productora. Entre los adultos, además de Mery e Isabel, serán de la partida Martín Seefeld y Graciela Stefani, quien hiciera de Malala, la madre de Delfina.

También hubo otros nombres que circularon pero que aún no se confirmaron para el elenco de Margarita. Ángel De Brito en LAM contó que Morena quería a un ex Gran Hermano. Y no se trata de cualquier ex de la casa más famosa del país, sino nada menos que de Marcos Ginocchio, el ganador del reality. Él tiene ganas de ser actor y le gustaría encarar proyectos de esa índole. También se habló de Julieta Poggio quien confirmó que hubo llamados pero nada cerrado hasta el momento. La dupla de los exhermanitos sería una combinación ideal para el fandom de ambos que los quiere juntos desde hace meses y más ahora que la influencer confirmó su separación de Lucca Bardelli. Nacho Castañares, también reveló en un móvil con el programa de América que recibió un llamado de la productora de la novela aunque no llegó a concretar ninguna reunión.

Cabe destacar que, la diferencia de este proyecto con las icónicas creaciones que realizó la productora a lo largo de su carrera, radicará en la plataforma donde se emitirá. Ya casi no se realizan novelas para la televisión abierta, muchos proyectos se realizan por streaming y este caso no será la excepción. Cris siempre está a la vanguardia de los temas, la música y la tecnología. La serie se podrá ver en la nueva plataforma ‘Max’, que resulta de la fusión de HBO con Discovery+.

