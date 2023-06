A Cesar Sena le asignaron una defensora pública y dijo que quería declarar

Finalmente, este miércoles por la noche, el abogado Juan Díaz presentó formalmente su renuncia a la defensa de César Sena quien se encuentra imputado por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio) en calidad de co-autor.

De esta manera, el hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña se quedó sin abogado por unas horas hasta que la fiscalía le designó a la Defensora Pública, Patricia Aleksich. Lo mismo habría ocurrido con Fabiana González y Gustavo Obregón, cuya defensa era ejercida por Díaz, y quienes se encuentran imputados por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe secundario y homicidio agravado en calidad de partícipe necesario respectivamente.

Según consigna Diario Chaco , este miércoles Sena hizo saber que quería declarar, por tal motivo se acercaron los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelida Velázquez más Aleksich pero finalmente el imputado se acogió a su derecho de no declarar y resolvió no hacerlo.

Las imputaciones surgen por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, cuyo caso se encuentra en plena etapa investigativa, con diversos allanamientos y medidas judiciales, 7 detenidos y la atención de la mayoría de los medios de la provincia y nacionales.

Este miércoles el abogado Díaz dio contundentes definiciones tras hacer público su apartamiento de la causa. "Se adjuntaron en el día de la fecha elementos de prueba que me impiden seguir ejerciendo eficazmente la defensa de mis representados por diferencias irreconciliables con los mismos", planteó.

"Son indicios que ya no me permiten tener el mismo convencimiento que tenía hasta anoche", expresó y agregó: "Por una cuestión ética, no voy a seguir defendiendo algo en una causa en la que no creo. Con los nuevos elementos, ya estaría probado el hecho".

Diario Chaco