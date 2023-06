Juicio político a la Corte: el oficialismo le dio 10 días a Maqueda para su descargo

Más Info

Tensión: el PJ se adjudicó la victoria en Tucumán

“Rossana Chahla es la intendenta electa de San Miguel de Tucumán”. Ese es el título del comunicado que emitió el PJ tucumano para atribuirse la victoria en la reñida disputa electoral en la capital de la provincia, después de que se conocieran los primeros números del escrutinio definitivo que comenzó a realizarse desde el martes.

La Junta Electoral avanzó en el recuento de 203 mesas, de un total de 1.350. Hizo foco sobre estas debido a que son las que no se habían contabilizado el domingo 11 de junio tras la elección, por inconvenientes técnicos. El resultado de ese conteo arrojó que el Frente de Todos, que llevó como candidata a intendenta a la ex ministra de Salud Rossana Chahla, aliada del gobernador Juan Manzur, se alzó con 25.445 votos. Mientras que Juntos por el Cambio, que compitió con la esposa del actual jefe municipal Germán Alfaro y diputada nacional, Beatriz Ávila, obtenía el segundo lugar con 22.163.

Sin embargo, la oposición, liderada por el radical Roberto Sánchez, no reconoció los resultados y retiró a sus fiscales del centro de cómputos. “Es muy llamativo que una junta electoral que maneja una elección dominada por la oscuridad (...) niegue ahora la apertura de las urnas”, comunicó en un escrito.