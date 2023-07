La Policía de Corrientes inscribe para la carrera de suboficiales

Desde hoy 12 de julio y hasta el 31 de Julio inclusive venidero, se halla abierta la inscripción para la “VI° Promoción de Aspirantes a Cabo de la División Escuela de Suboficiales Sargento Juan Bautista Cabral”, de la Policía de Corrientes, de dos años de duración.

Desde la propia institución anunciaron que se dictarán en las sedes de Formación del Área Capital y de las siete Unidades Regionales: I° San Luis del Palmar – II° Goya – III° Curuzu Cuatia – IV° Paso de los Libres – V° Santo Tome – VI° Ituzaingo y VII° Saladas. La modalidad será presencial y estará destinada a postulantes de sexo masculino y femenino, debiendo cumplir con los requisitos, condiciones de ingreso y declaración jurada sobre Historia Médica.

La inscripción y recepción de las carpetas con las documentaciones requeridas, se realizará en cada sede de Formación tanto de Capital como del Interior.

Requisitos

Ser argentino/a nativo/a o por opción.

Ser soltero/a.

No superar los 27 años de edad al 31-12-2023 para postulante masculino y femenino.

Los menores de 18 años de edad, deberán presentar consentimiento escrito de los padres o personas que legalmente reemplace, por escribano público.

Tener aprobado el Nivel Secundario completo. No adeudar materias al momento de inscripción. Los que presenten constancia de título en trámite (solo para los que finalizaron en el ciclo lectivo 2022) tendrán un plazo máximo de presentación de titulo original o fotocopias certificada por la Dirección de título dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia, de tres meses desde su incorporación al curso, a partir de esa fecha no podrá continuar su formación académica hasta tanto de cumplimiento a dicho requisito y si al 01 de diciembre del 2023 no han dado cumplimiento al mismo serán excluidos del presente curso.

Poseer aptitudes de moralidad y buenas costumbres.

Tener salud y aptitud psico – física para realizar actividades de alto rendimiento.

No padecer enfermedades crónicas, infectocontagiosas, determinadas como inhabilitantes.

No hallarse lesionado o disminuido en su salud y capacidad física motriz, ni estar comprendido entre las causales de NO APTITUD MÉDICA detalladas más adelante en la presente cartilla.

Tener estatura no menor de 1,65 m. (masculino) y 1,60 m. (femenino).

Poseer una relación normal de talla y peso con respecto al I.M.C. a determinar por el facultativo en el examen médico al que será sometido oportunamente.

No registrar antecedentes judiciales ni policiales, no estar imputado y/o procesado por delitos dolosos de competencia provincial o federal, hasta que obtenga indefectiblemente el sobreseimiento definitivo con la salvedad de que el proceso no afecte su buen nombre y honor. (Art. 39, inc. “C”, Art. 40, inc. “C” L.P.P).

No encontrarse las postulantes femeninas en estado de gravidez al momento del examen de admisión y/o ingreso.

No poseer tatuajes en lugares visibles con el uso del uniforme

Inscripción

Del 12 al 31 DE julio de 2023

Lugares:

- Area Capital, en las instalaciones de la Escuela de .Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral”, sito en el Complejo Formativo y Capacitación Policial , Ctes Capital Tel. 3794-950981

-U.R.I- San Luis del Palmar: calle Eugenio F. Ramírez S/N (entre San Martin Y J.J. Arce).Tel.3794-492392.

-U.R.II- Goya: calle España N° 890 Tel.3777-421589

-U.R.III- Curuzú Cuatiá: calle Berón de Astrada N° 490.Tel.3774-422473

-U.R.IV-Paso de los Libres: calle Los Ciento Ocho N°1004. Tel.3772-425153

-U.R.V- Santo Tomé: por avenida San Martin N°816 Esquina Brasil.Tel.3756-420313

-U.R.VI-Ituzaingó: por calle Bernardino Valle esq. Libertador N° 1500.Tel.3786-420388.

-U.R.VII- Saladas: calle Leopoldo Lugone N°1190.Tel.3782-422170

Horarios: de 8 a 12 y de 16 a 20.

Documentación

Una carpeta colgante de color marrón con su correspondiente broche nepaco de plástico colocado.

Cartilla de Inscripción y Declaración Jurada Medica (con firmas certificadas por Escribano Pub. Nac.)

Dos fotos 4x4 de frente, fondo de color celeste (una deberá estar pegada en la cartilla)

Tres (03) Fotocopias del Documento Nacional de Identidad, debidamente certificadas por autoridad Policial.

Acta Original de Partida de Nacimiento (copia legalizada por el Registro de las Personas) o Acta brindada en forma digital por el organismo con su correspondiente código QR, acompañado de dos (02) copias certificadas por la autoridad Policial.

Dos (02) fotocopias del Título Analítico original de estudios Secundarios o Polimodal, certificadas por la Dirección de Titulo. Se contemplara la recepción de la constancia de finalización de estudios secundarios “no adeuda materias", expedida por las autoridades del establecimiento donde finalizó su formación académica, que deberá ser certificada por la Dirección de Títulos dependiente del Ministerio de Educación de la provincia; documental que deberá presentar indefectiblemente y es de carácter excluyente.

Certificado original de Buena Conducta expedido por la Policía de la Provincia de Corrientes.

Una copia certificada de vacuna B.C.G.

Fotocopias autenticadas por Escribano Publico de título Universitario o Terciario si lo tuviera.

Dos constancia de CUIL

Una copia certificada de carnet de vacunación COVID-19

La carpeta deberá ser presentada con las documentaciones mencionadas, todas perforadas en el orden que se menciona, con broche nepaco colocado (no deberá haber documentación suelta). Las carpetas incompletas o sin las certificaciones requeridas no serán recepcionadas.

Advierten que no recepcionarán carpetas que no cumplan con algunos de los requisitos de inscripción.

Para mayor información al respecto, podrán dirigirse en forma personal o comunicarse vía telefónica, a las diferentes sedes, tanto en el área capital e interior provincial y que se.detallaron anteriormente.

