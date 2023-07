Taraguy y San Patricio definen su continuidad en el Regional el domingo

El torneo Regional NEA Top 10 de rugby ingresa a su etapa de definiciones. Durante este fin de semana se disputarán los cuartos de final, se deberá definir el 7° y 8° puesto y quién mantendrá la categoría. El domingo estas instancias contarán con protagonismo correntino.

Taraguy, club que ganó la licitación para recibir las semifinales (29 y 30 de julio) y finales (12 de agosto) de la competencia, será anfitrión de Capri. El encuentro se jugará a partir de las 16.

Correntinos y posadeños definirán un boleto a la semifinales donde ya se encuentran Curne y Aranduroga. El ganador de este cotejo se medirá con los Universitarios, primeros de la zona B, en las semifinales.

Y la otra llave de cuartos la protagonizarán Sixty frente a Curda, pero el sábado en Villa Fabiana.

Se debe recordar que Taraguy y Curda terminaron con la misma cantidad de puntos en la zona B, pero el equipo correntino le ganó las dos veces que enfrentó a la entidad paraguaya y por eso terminó en el segundo lugar.

San Patricio cumplirá un encuentro clave en la jornada dominical. Los Santos, desde las 16, recibirán a San José de Asunción (Paraguay), para definir la permanencia en el circulo superior. El ganador mantendrá la categoría, mientras que el perdedor deberá jugar la Promoción con el campeón de la B. Por otra parte, el sábado, Regatas Resistencia recibirá a Aguará de Formosa para definir el séptimo puesto de la tabla general. El partido se desarrollará desde las 16.

Este fin de semana, además, se llevarán adelante los cuartos de final del Regional de Ascenso. En la jornada sabatina, se disputará un solo encuentro y que lo disputarán Italiana frente a Caraya. Un días más tarde se cumplirán con el restos de las llaves. Allí jugarán: Centro Cazadores vs. Caza y Pesca, Chaja vs. Lomás y Tacurú vs. Abipones.