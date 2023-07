El clásico correntino será el único partido que se jugará el domingo

El consejo directivo de la Liga Correntina de Fútbol aprobó en la sesión del pasado martes la programación correspondiente a la segunda fecha de la segunda fase del torneo Oficial de Primera División “A” y la cuarta fecha de la segunda ronda del Ascenso para el fin de semana.

Tal como se había adelantado, la nueva edición del clásico correntino en la máxima categoría entre Boca Unidos y Mandiyú a jugarse el domingo desde las 15 en el estadio ubicado en el complejo Leoncio Benítez, será el único que tendrá lugar ese día.

A falta de cuatro fechas para concluir la etapa clasificatoria, el equipo aurirrojo se ubica octavo en la tabla general, con 28 puntos, mientras que el Albo está metiéndose por ahora en semifinales al encontrarse cuarto con 35 unidades, aunque acosado desde cerca por Deportivo Empedrado (33), que jugará frente a Quilmes y esperará un tropiezo de los dirigidos por Víctor Galarza para poder darle alcance.

El resto de la programación tendrá lugar el día sábado en siete escenarios, donde sobresale el partido que sostendrán el sólido puntero y único invicto del torneo Oficial de Primera División “A”, Cambá Cuá (46), que enfrentará desde las 16 a Sportivo (31) en el estadio José Antonio Romero Feris del club Huracán Corrientes.

Hasta el momento, Cambá Cuá es el único equipo que ya consiguió el pasaporte a las semifinales, ya que le sacó 13 puntos al quinto, Deportivo Empedrado.

Otro de los juegos atractivos de la jornada sabatina será el que sostendrán a segunda hora en cancha de Sportivo, los escoltas del líder: Sacachispas y Ferroviario, ambos con 39 unidades, teniendo en cuenta que de haber un ganador, éste habrá dado un enorme paso en busca de la clasificación a la instancia definitoria del certamen.

Mientras que por la Primera División “B”, se destacan los partidos que jugará el puntero, Independiente (35) frente a Peñarol (25) en el estadio Juan Carlos Vallejos del club Ferroviario, y el escolta, Dr. Montaña (34), que se las verá con Robinson (15) en el Eva Perón del club Alvear.

Restando también cuatro fechas para concluir la etapa clasificatoria, sólo Independiente y Dr. Montaña tienen asegurado sus nombres en la instancia de cuartos de final del certamen.

Quedarán libres en el Ascenso los equipos de Barrio Quilmes y San Jorge.

Hay que recordar que se encuentran pendientes los partidos Mburucuyá vs. Rivadavia (3ra. fecha) de Primera “A”; Juventud Naciente vs. San Jorge e Independiente vs. Popular (2da. fecha) en la Primera “B”.

Programación

SÁBADO 22 DE JULIO

Cancha de Huracán Ctes.

14: Yaguareté vs. Huracán (1º A)

16: Cambá Cuá vs. Sportivo (1º A)

Cancha de Sportivo

14: Invico vs. Villa Raquel (1º B)

16: Sacachispas vs. Ferroviario (1º A)

Cancha de Lipton

14: Popular vs. Talleres (1º B)

16: Rivadavia vs. Lipton (1º A)

Cancha de Ferroviario

14: Independiente vs. Peñarol (1º B

16: Empedrado vs. Quilmes (1º B)

Cancha de Libertad

14: Libertad vs. Alumni (1º B)

16: San Marcos vs. Mburucuyá (1º A)

Cancha de Alvear

14: Alvear vs. Soberanía (1º A)

16: Robinson vs. Dr. Montaña (1º B)

Cancha de San Luis del Palmar

15: Juv. Naciente vs. Curupay (1º B)

DOMINGO 23 DE JULIO

Cancha de Boca Unidos

15: Boca Unidos vs. Mandiyú (1º A).