Waldo Wolff bajó las propuestas de Larreta a empresarios correntinos

El secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exdiputado nacional, Waldo Wolff, visitó ayer Corrientes para bajar las propuestas del precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, para eso se reunió con los integrantes de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr). El mitin fue encabezado por el presidente de Fecorr, Roberto Báez, y Juan Castro, integrante de la comisión directiva.

“Fue una muy buena reunión. La preocupación pasa por cómo vamos a realizar los grandes cambios que queremos hacer. Nos hablaron de la autovía, que lleva tanto tiempo. Pero bueno, para nosotros es más fácil de alguna manera comunicar por qué hay que votar a Larreta. Nosotros en Caba tenemos un presupuesto equilibrado, no hacemos demagogia. No hay obras a medio terminar, inclusive tenemos expedientes electrónicos y uno puede ir viendo el grado de avance de cada obra”, explicó Wolff a El Litoral.

“Escuchamos a cada empresa y es increíble que se haya iniciado una autovía y no se termine, más en una ciudad como esta que tiene un potencial en todo sentido con lo turístico. Hablábamos de la frecuencia de vuelos y demás”, agregó.

“Horacio es un hombre que tiene una visión distinta a quienes proponen una alternativa de confrontación, que no funcionó. Él propone algo que sí funciona, que es tener un frente más amplio, lo tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires y lo tienen ustedes acá en Corrientes”, detalló.

“La verdad es que Gustavo Valdés está siendo un muy buen gobierno, muy reconocido por la sociedad correntina. Y lo mismo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires”.

“Estoy convencido, como dice Horacio, de que lo que él propone tiene la dificultad de atravesar un camino difícil para sacar a la Argentina adelante, pero lo otro no funciona, no funcionó nunca y no va a funcionar. Horacio Rodríguez Larreta es la persona que más propuestas de campaña ha hecho”.