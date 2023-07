Rodríguez Larreta criticó la “devaluación” y dijo que hay “un ajuste feroz”

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este martes que el Ejecutivo nacional está "haciendo una devaluación hoy" y advirtió que "el ajuste kirchnerista es feroz".

"La devaluación la está haciendo este Gobierno. Ayer el dólar [blue] saltó casi un 10%, la devaluación es hoy. El ajuste kirchnerista es el más feroz del que tenemos antecedentes en los últimos años", apuntó Rodríguez Larreta luego de presentar sus propuestas para recuperar el crédito hipotecario.

En diálogo con la prensa, el precandidato presidencial disparó: "Preguntale hoy a los que ganan una jubilación mínima si no están sufriendo un ajuste fuertísimo o los asalariados que aún teniendo un salario formal no pueden vivir. O a los que teniendo un trabajo formal no pueden soñar a una casa propia".

"Todos los argentinos estamos viviendo hoy el ajuste del kirchnerismo", sentenció el jefe de Gobierno porteño, quien dijo estar "preocupadísimo" por la suba del dólar informal que este lunes llegó a $552.

Respecto de la suba del dólar blue, Rodríguez Larreta consideró que es "una muestra más de la improvisación de este Gobierno que es parche tras parche, donde anuncia una medida, no queda clara, no terminan de aparecer en el Boletín Oficial y vienen con otra distinta".

En ese marco, el precandidato presidencial presentó nueve propuestas en materia de vivienda, con tres ejes centrales: recuperar los créditos hipotecarios para que los argentinos puedan acceder a la casa propia, mejorar las condiciones de los inquilinos y conectar a los servicios públicos a dos millones de hogares.

"No perdamos la esperanza. Merecemos otra cosa. Y lo vamos a lograr. Vamos a ordenar la economía. Vamos a recuperar el crédito hipotecario para todos los argentinos. Vamos a devolverle a la clase media el sueño de una educación pública de calidad, de acceder al trabajo, de tener una casa propia, de vivir en paz y con seguridad, y de progresar", enfatizó el dirigente de Juntos por el Cambio.

Al respecto, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que "el sueño de la casa propia es una aspiración compartida por todos los argentinos, una herencia de esa cultura inmigrante de asegurar el futuro en ladrillos" y afirmó que "este gran sueño que caracterizó a la Argentina hoy está roto".

"Por culpa de la inflación, que el kirchnerismo llevó a este dramático 115% anual, no hay crédito hipotecario. Los niveles son los peores en 80 años. Pasamos de dar 200 mil créditos en el gobierno anterior, a dar prácticamente cero hoy. Y la desesperación se hace más grande todavía cuando, al no poder comprar, intentás alquilar algo y te encontrás precios impagables y requisitos incumplibles", argumentó.

En tanto que enumeró nueve propuestas para recuperar el crédito hipotecario.