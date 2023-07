Valdés: “los que están en el Gobierno nos discriminan y no hay razón para votarlos”

El gobernador Gustavo Valdés ayer recibió a la precandidata a presidente de la Nación, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio. El mandatario provincial durante su discurso apuntó contra el actual precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa y aseguró que “lo que no hizo antes, no va a hacer hacia adelante. Si no le dejaban hacer a Alberto Fernández, tampoco le van a dejar hacer a Sergio Massa. Es un cambio de chirolita, pero siempre va seguir siendo lo mismo”.

Durante una conferencia de prensa que se desarrolló en el Club San Martín de Capital, el gobernador de Corrientes junto a Bullrich consultado sobre las elecciones primarias aseguró que “estamos trabajando”. Remarcó que tienen la “responsabilidad para gobernar Corrientes, y llevarla a buen puerto, con números equilibrados, con buen volumen de obra pública, que son con nuestros recursos, y por eso nos sentimos absolutamente discriminados con obras que son nacionales, que no es nuevo”.

Consideró que “cuando ganemos el gobierno (nacional), vamos a llegar más rápido y vamos a tener más obras públicas", dijo.

Aseguró que “la política económica está fracasando de la mano de Sergio Massa, el actual candidato a presidente de la nación".

En ese sentido sostuvo: "Lo que no hizo antes, no va a hacer hacia adelante. Si no le dejaban hacer a Alberto Fernández, tampoco le van a dejar hacer a Sergio Massa. Es un cambio de chirolita, pero siempre va seguir siendo lo mismo".

Según Valdés, "la que manda es ella (por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner), la que manda es La Cámpora, y son los que discriminan a la provincia de Corrientes".

Dijo que Patricia Bullrich “sabe lo que pasa, conoce como discrimina el kirchnerismo a Corrientes”. Sin embargo, agregó que “tenemos proyectos, pero primero hay que tener la fortaleza para enderezar a la Argentina, que necesita cambios de rumbos urgentes”.

Seguidamente en ronda de prensa destacó que “nosotros decimos que ya estamos Juntos por el Cambio, lo que resta es cambiar la Argentina que es lo que estamos buscando, tener una Argentina diferente, con posibilidades y es fundamental que podamos estar juntos”. “Si nosotros no estamos juntos va a ser difícil que tengamos un cambio, estamos trabajando para ello”, advirtió.

“Sin dudas Corrientes va a ser protagonista. Escucharon a los dos candidatos a presidente de la Nación (de Juntos por el Cambio) que vamos a ser considerados, vamos a ser escuchados, atendidos y vamos a tener posibilidades de poner los proyectos de desarrollo en el futuro gobierno y este es el momento de pensar”, aseveró.

“Los correntinos tenemos que mirar quienes son aquellos que nos ofrecen posibilidades y sin dudas Juntos por el Cambio es el camino. Hoy los que están en el Gobierno son los que nos discriminan, son los que no terminan la autovía en el ingreso a la ciudad de Corrientes, son los que no nos aportan del Tesoro Nacional, son los que más nos dieron la espalda y no hay razón para votarlos”.

“El Gobierno Provincial las está haciendo de contado efectivo y avanzamos en la medida que tenemos recursos” y sobre la Ruta 5 aclaró que “nosotros no estamos compitiendo. Pero la autovía está muerta, pero no se preocupen la comenzamos nosotros y la tenemos que terminar nosotros . El gobierno Nacional hizo muy poco”, finalizó.

Desarrollo

Mientras que por su parte, Bullrich en contacto con la prensa aseguró que de ser elegida trabajará en conjunto con todas las provincias, "en primer lugar nuestro gobierno va a ser de absoluta coalición, con participación de los funcionarios de todas las provincias de Argentina, nosotros queremos tener un gobierno que sea totalmente federal, la mirada de cada provincia es una mirada que importa, a una mirada nacional de desarrollo".

"Nosotros no queremos quedarnos con un plan de estabilización de baja inflación, sino que queremos avanzar hacia un plan de desarrollo, que nos parece que va a ser lo que va a generar a los argentinos, un progreso y un bienestar que hoy es escaso y no tenemos", afirmó.

Además, dijo que acabaría con la discriminación hacia la provincia. "El gobernador Valdés me ha expresado en varias oportunidades la discriminación que ha tenido Corrientes a lo largo de los años, a comparación a provincias. Vamos a trabajar para que realmente haya una participación de Corrientes en todos los espacios en los que tiene un interés concreto", sostuvo.

Con respecto a la inflación, declaró que a pesar de que la situación es difícil, "no quiere decir que no tengamos un plan para salir de la crisis, es por eso que nos proponemos llegar al gobierno, porque sabemos qué hacer, pero vamos a dar exactamente los fundamentos cuando sepamos las variables que van a determinar nuestro programa".

En relación a los planes sociales, explicó que los va a convertir en un seguro de desempleo "Vamos a ir generando una red de capacitación laboral usando todas las estructuras del país y así poder brindar salida laboral a las personas que tienen algún plan", detalló.

En este sentido, "vamos a ir paso a paso y de acuerdo a la situación de cada provincia, de acuerdo a su capacidad", transformando a "los planes sociales en empleo en el menor tiempo posible", declaró.