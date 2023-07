La mamá del joven golpeado denunció irregularidades en la investigación

La madre del joven brutalmente golpeado y baleado a la salida de un boliche en la localidad correntina de Sauce, Marina Fanega, dialogó este miércoles en el programa Mucho Humo del Litoral Radio sobre la actualización del caso y la recuperación de su hijo.

“Como son de la alta sociedad de Sauce, creen que se llevan el mundo por delante, se manejan así habitualmente con violencia”, destacó Marina Fanega.

En la actualidad, lo que la familia de Lautaro Fanega solicita es restricción para la víctima y toda la familia.

"Estas personas lo que hacen después de intentar matarlo, es realizar una denuncia justificando que mi hijo le cortó unos neumáticos", puntualizó.

Además, Fanega agregó que ninguno se encuentra detenido y se quejó del accionar de la fuerza provincial."La policía no secuestró el arma, no preservó el lugar, yo le saque la foto de mi hijo en el estado que estaba, yo fui a buscar las balas, no lo revisaron y lo dejaron tirado como un perro en una cama en el hospital", señaló.

Asimismo, la mujer denunció que la familia de los implicados andaba casa por casa intimidando a los testigos para que no hablen o "serán boleta".

"Nosotros nos sentimos intimidados todo el tiempo, los tenemos a media cuadra, ahora vivo encerrada, me da miedo porque no sé cómo puedan reaccionar estas personas", expresó en El Litoral Radio.

Por último, sobre su hijo Lautaro comentó que “está recuperándose, todavía no le sacaron los puntos de la cirugía de la bala y que no quiere ver nada de los medios, ni hablar del tema".

Escuchá la entrevista completa acá: