Violencia de género: una mujer denunció que su pareja la golpeó e intentó atropellarla

Una mujer denunció este miércoles que su pareja la llevó a un descampado, la golpeó e intentó atropellarla con su moto en su localidad correntina de Santo Tomé.

La víctima fue identificada como F.M quien se presentó en la Comisaría de la Mujer.

Según consta en la denuncia, el pasado día viernes su pareja la llevo a un sitio a las afueras de la ciudad cercano a Radio Nacional y le provocó graves heridas producto de una feroz golpiza.

Además, la víctima afirmó que suagresor intentó asesinarla porque quiso arrollarla con una motocicleta.

FOTO: Urgente Santo Tomé

En diálogo con el portal Urgente Santo Tomé, la mujer precisó cómo fue el día del ataque. "Mi pareja Alejandro Martín Ponce y yo fuimos el pasado viernes a Santino y como vi que se puso cargoso y no me dejaba estar con mis amigos, acepté salir del lugar con el en esa madrugada".

"Subimos a su moto y me llevo hasta la zona de Radio Nacional, en un sitio descampado que hay por ahí cerca de un puente, nos bajamos y me empezó a insultar, después me pegó una trompada y otra hasta que me desvanecí, me arrastró y casi me arranca la oreja de un mordiscón", dijo.

Y agregó: "Después me pegó en la nariz que casi me arranca. Yo creía que iba morir, agarro la moto y quiso pasarme por encima, menos mal que yo alcance a sacar la llave , sino me arrollaba".

Al ser consultada de cómo volvió a su casa, la víctima dijo que fue socorrida por una familia."Llegué y llamaron a la Policía", dijo.

Por otra parte, indicó que anteriormente el hombre ejercía violencia verbal. "Me insultaba, yo estaba trabajando y me decía porque me tardaba. Ni siquiera me iba a trabajar tranquila", dijo.

Asimismo, aclaró que su pareja está en libertad. "Sigue suelto, la Policía me dijo que fue notificado sobre la prohibición de acercamiento", aclaró.