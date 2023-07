Contrapunto por fondos para la Ruta 25, afirman que es una “cortina de humo”

La obra de pavimentación de la Ruta Provincial 25, desde Monte Caseros hasta la Ruta Nacional 14, generó otro fuerte cruce entre el Gobierno de Corrientes y el Nacional. Desde la provicnia señalaron que se trata de una “cortina de humo” que se utiliza como parte de la campaña electoral.

El ministro de Coordinación y Planificación, Miguel Ángel Olivieri, afirmó que no hay comunicación de Vialidad Nacional sobre fondos disponibles, ante lo que calificó “una cortina de humo” para la campaña electoral.

El funcionario afirmó que en los trámites de gestión “se habla de una reserva de 5.200 millones”, de los que sin embargo aún “no hay nada concreto” y subrayó que el Gobierno de la Provincia espera que los fondos “salgan” para concretar una obra que se reclama hace años sin ningún tipo de respuestas.

“Esa ruta hace muchísimo tiempo que se viene pidiendo a través del Gobierno provincial, y ya se hicieron los proyectos ejecutivos, se hizo una vez y se fue actualizando, la última actualización es de 2 mil 200 millones de pesos”, recordó Olivieri.

Referentes de Unión por la Patria de Monte Caseros informaron que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación a través de su titular, Gabriel Katopodis, aprobó la pavimentación de la Ruta 25 cuya financiación supera los $5 mil millones.

“Estamos a la espera de que la Provincia firme el convenio para avanzar con el proceso licitatorio. Los fondos están a disposición, y que sólo resta que el Gobierno de la Provincia avance con el proceso administrativo para concretar esta obra tan anhelada para todos los montecasereños”, explicaron desde la ciudad correntina.

“En Vialidad Nacional, lo que hay es una carta de intensión de una persona que quiere que se haga la ruta, pero no hay ninguna comunicación desde Vialidad Nacional a Vialidad Provincial, desde eso, mucho menos van a estar los fondos disponibles, así que, ojalá que salga, ojalá que esté todo dispuesto, pero creo que es una cortina de humo para campaña electoral”, advirtió Olivieri en declaraciones a Momarandú.

El ministro recordó que “cuando se elevó la obra, el precio era 1.800 millones”, después de “unos meses pasaron a ser 2 mil 200 millones de pesos”. Ahora, “se está hablando de 5 mil 200 millones de reserva, pero quiero decir que no hay nada y el Gobierno de la Provincia no fue informado de nada; ojalá salga pero no hay nada de eso, en concreto”, sostuvo.