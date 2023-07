La economía del futuro

El economista experto en estrategia de negocios Fernando Moiguer sostuvo recientemente que “en la Argentina desde siempre todas las clases sociales tienen una propensión al consumo, pero hoy el peso que sobra se gasta porque no hay imagen de futuro, se vive el presente porque nada de la previsión anterior funcionó en una sociedad en la que se ha roto la movilidad social ascendente”.

Conclusiva a niveles viscerales, la teoría de Moiguer tiene un anclaje muy superior a lo conceptual.

Sorprende el nivel de consumo no solo en caprichos, como las compras compulsivas, sino el que se mide en salidas a comer, viajes y entretenimientos. Y se repite en todo el país.

Silvia Naishtat en Clarin lo analizó ayer a otro nivel y sostuvo que incluso en la Rural de Palermo, que se inaugura oficialmente hoy y será caja de resonancia, hubo clima festivo por los precios ganaderos que reflejan lo que está ocurriendo en el mundo. El cabañero de la raza angus Amadeo Derito, celebró el regreso de la demanda china, que ya está comprando a US$ 6.000 la tonelada y los cortes Hilton que van a Europa y se pagan a US$13.000”.

Y dio pautas clarísimas sobre el fenómeno que atraviesa la Argentina de pre elecciones desde lo económico. ¿Se aproxima un temporal?

“Este lunes -dice Naishat- hay que pagarle al FMI US$ 2.700 millones del vencimiento de julio y al día siguiente, el 1° de agosto, otros US$ 830 millones en intereses que al ser el único del mes no se puede prorrogar hasta el 31. En las arcas del Central no hay dólares, no quedan DEGs, la moneda del FMI y solo contabilizan US$ 1.300 millones en yuanes.

De acuerdo a los banqueros, Pesce es de los pocos que conoce a sus pares del Banco Popular Chino. En 2014 estuvo en tratativas con Zhou Xiaochuan, un reformista con el que hizo buenas migas. Actualmente, con el gobernador Yi Gang, con quien tuvo que iniciar una relación y que hasta ahora mostró flexibilidad.

Es curioso, desde un banco de capitales chinos señalan que el propio FMI está ayudando en Beijing para que abra el grifo de los otros US$ 5.000 millones de libre disponibilidad del swap para que Argentina pueda cumplir.En esa institución soltaron con cierta malicia: “Estamos frente a un hecho anormal, se supone que el FMI existe para resolver y no generar crisis en la balanza de pagos”.

A mediados de mes y mientras estaban en Washington, Gabriel Rubinstein y Lisandro Cleri dos alfiles de Massa, diseñaron el paquete fiscal y el dólar agro, con el guiño de Luis Cubeddu, a cargo en el FMI del caso argentino.

Al regreso, el último fin de semana, sumaron a Guillermo Mitchell. El domingo pasado lo tuvieron listo, el lunes hubo edición especial del Boletín Oficial y los organismos lo instrumentaron de inmediato. Había premura no solo por la presión con el dólar, que no cedió.

También, por una recaudación tributaria que, sequía mediante, se desplomó 17% en junio. La reacción favorable de los maiceros llevó alivio con liquidaciones por US$ 700 millones.

Mitchell, abogado de profesión, fue el ideólogo del esquema con el impuesto País con una ley que Massa aprobó en 2019 en base a una técnica legislativa del derecho español por el que se autoriza sin excepción la suba de un tributo y luego el Ejecutivo va decidiendo excepciones. Es lo que se conoce como arbitrariedad o favoritismo.

El coloso estadounidense Cargill lo comprobó el mismo lunes. Debutó con la aplicación del impuesto País del 25% con una importación de fertilizantes y abonó así los argumentos de muchos productores, acerca de que el mejor dólar que obtienen es un espejismo porque les suben los insumos. Y eso explica la reacción en cadena de las cámaras empresarias que el último martes rechazaron el impuesto de manera unánime.

La duda de los empresarios en un país que trae de afuera hasta el plástico para confeccionar las tarjetas de crédito o de débito es si llega el desembolso del FMI. Algo de eso plantearon varios de los reunidos por Marcos Brito, hijo del fallecido banquero, que son los que impulsaron la llegada de Carlos Melconian a la Fundación Mediterránea”.

Al cabo, pues, queda plantearse como dice la economista Marina Dal Poggetto “si la economía está manejada por un táctico que fuerza la negociación con el FMI hasta el final o por un irresponsable que vende dólares que no son suyos”.

Y de allí, si en el futuro habrá piloto automático o qué le depara a la economía.