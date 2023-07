Avistajes, marcas y mutilaciones en un increíble hecho

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

Nadie se explica un extraño episodio donde se visualizaron avistajes nocturnos, con huellas que aparecieron en el pasto y varios animales mutilados. Las tres cuestiones forman parte de una profunda investigación encarada por especialistas en el tema que llegaron a sorprendentes conclusiones. En un informe se explicó que el investigador Ariel Maderna indagó el caso en el lugar de los hechos. También se informó que un veterinario experimentado realizó una profunda investigación en el campo donde fueron encontrados los animales mutilados.

El profesional ya había participado en otros casos similares ocurridos en la zona. El dueño de los animales mutilados, Armando Convi, comentó que la primera víctima apareció en la mañana del 18 de septiembre de 2012. Luego en los tres días siguientes volvieron a aparecer animales atacados, todos quedaron con vida algunos días y después murieron. Uno de ellos debió ser sacrificado porque quedó muy maltrecho. El enigma y el misterio persisten luego de todo lo ocurrido ya que nunca se llegó a una conclusión que pueda tener consistencia.

Un joven investigador y estudiante de agrimensura comentó una experiencia que tuvo con animales mutilados relató que “en la ciudad de Santa Fe, en un día despejado, logro captar el ingreso a la atmósfera terrestre de un objeto no identificado. A los pocos días me entero de que en el lugar que había visto se registraron varios ataques extraños a animales vacunos en la zona rural de Santo Domingo”. El joven, acompañado por su padre, se dirigió al lugar donde fueron encontrados los animales mutilados. Al llegar se contactaron con el dueño del campo quien les comentó que en un campo vecino, además de los animales mutilados, aparecieron unas extrañas marcas, unos círculos que estaban cerca de los animales encontrados. Agregó que “me entero también de que a pocos metros de donde se encontraron los animales fueron detectados crop circles” cerca de un potrero de alfalfa, y que los animales dejaron de acercarse a comer su alimento. Me acerqué a ver los crops y algunos eran ya viejos, y otros más nuevos y también de diferentes tamaños. Para los expertos “es la primera vez que podemos presentar un caso con la categorización de campo asociada a la aparición de marcas en los campos. Esta asociación de hechos vinculados a la temática es un buen precedente para futuros protocolos investigativos. “La mañana del 29 de septiembre fui a es lugar y me encuentro –relata el testigo– y me encuentro con la sorpresa de que la persona encargada, que habitaba el campo, se había quedado dormida afuera, haciendo de campana para que no ataquen a los animales”. Debe recordarse que los ataques fueron realizados en días sucesivos. “Yo llegué al lugar a las 8.30 y aunque el lugareño haya dormido afuera para evitar un ataque a los animales, uno de los terneros fue atacado a la altura de su cuello y la persona no escuchó nada. Muy raro, porque ante un ataque de este tipo los animales se intranquilizan y comienzan a hacer ruido”.

También en Villaguay

En la ciudad entrerriana de Villaguay también en ese 2012, un llamado telefónico de un productor rural, dirigido a la policía rural especializada en robo de ganado, fue el puntapié para una investigación que es un verdadero misterio. Aparecieron algunos vacunos fallecidos misteriosamente, con cortes que no tienen explicación alguna, incluso en el aparato reproductor. Las mutilaciones vistas fueron de los órganos reproductores, además de las ubres en las vacas. Además se expresó que las heridas son dos círculos en las que extraen penes y testículos del toro con todo el tubo de conexión entre ambos, tipo operación laparoscópica. Y se agrega que otra cosa común en los animales mutilados es la falta de la quijada.

En el marco de la pesquisa, un veterinario de Federal ha realizado un informe, ha extraído muestras, tomado fotografías y otras pericias. Consultado un policía acerca de su opinión personal dijo que “es algo raro, pero quedamos a la espera del resultado del informe veterinario”. Periodistas de la zona realizaron una especie de encuestas y consultas con algunos vecinos, en busca de respuestas que pudieran aportar elementos nuevos. La consulta se centró en si habrían advertido algún elemento extraño en el cielo o algo que les haya llamado la atención. Los consultados dijeron no haber visto nada extraño. Un investigador contó que “tomé contacto con las autoridades intervinientes, en principio con el Oficial Principal de Abigeato de María Grande, quien con gran gentileza me derivó a Villaguay. Allí me informaron que de los 4 animales solo vieron uno, por la imposibilidad de llegar a los otros por la lluvia. Me informaron que el veterinario actuante fue el doctor Carlos Alberto Lamberti, de Federal, quien años atrás había actuado en otros casos similares. También contacté con el veterinario para saber mayores detalles de la intervención aparentemente quirúrgica en la zona del aparato reproductor, que a decir de uno de los testigos, había sido extraído en forma completa, con una práctica similar a la laparoscopia. Semanas atrás la policía de Entre Ríos había informado sobre un caso en el cual el propietario de un campo señaló que uno de sus vacunos apareció muerto.

No tenía signos de muerte violenta, pero llamativamente presentaba parte de su cabeza totalmente descarnada y prolijamente disecadas sus mandíbulas, cuando el resto del cuerpo se encontraba completo.

Otros de los miles de casos ocurridos en el país y que se suma a los sucedidos en todo el mundo desde hace ya décadas y que cada tanto reaparecen y luego se llaman a silencio. Acá en Corrientes también sucedieron muchos casos, algunos de los cuales se conocieron y otros no. Ocurrieron, por ejemplo, en la zona rural de Goya, San Luis del Palmar e Itatí, entre los que se conocieron. Hablando con algunos propietarios de campos nos dijeron que habían tenido estas extrañas manifestaciones de mutilaciones en su campo, pero que no quisieron darlos a conocer ni denunciarlos, por los problemas que ello acarrearía, como la presencia de la policía, investigadores y la prensa, por lo que decidieron simplemente enterrar sus restos y olvidarse del caso. Avistajes, marcas y mutilaciones en un increíble hecho.