Cavani recibió una bienvenida de ídolo en La Bombonera

El delantero uruguayo Edinson Cavani recibió anoche en la Bombonera el primer baño afectivo del hincha de Boca Juniors, que lo recibió como un ídolo del futuro, sin pasado en el club ni en sus corazones, pero con la admiración que hace al cariño por un futbolista de primerísimo nivel internacional que eligió a sus 36 años ponerse la camiseta xeneize por encima de cualquier otra.

Cavani salió al campo de juego boquense ataviado con ropa de jugador, pantalón corto, media y botines, más una campera auriazul sobre la camiseta.

Apenas fue presentado estalló el tradicional “uruguayo, uruguayo” desde el público que colmó parte de la primera y segunda bandeja de la Bombonera.

“Estoy feliz por mi familia y por mi, que desde que era chico tenía el deseo de estar acá. Se dio todo en estos últimos días y quería llegar lo antes posible para juntarme con mis compañeros ante la inmediatez del comienzo de los octavos de final de la Libertadores”, sostuvo Cavani, mientras los hinchas pedían justamente por la “séptima”...

“Es un orgullo llevar este número 10 en la camiseta y la defenderé con todo mi corazón”, destacó, desatando una nueva ovación.

Y acto seguido el conductor del acto, Leo Montero, le hizo sacar el buzo para que luciera justamente la camiseta con el número 10 y luego caminaron juntos hacia el alambrado donde alguna vez se trepó su compatriota Sergio Manteca Martínez tras convertirle un gol a River Plate en un superclásico.

Justamente allí lo esperaba Manteca, a quien le entregó esa camiseta, y luego ambos saltaron juntos frente a la hinchada y Cavani empezó a revolearla como si fuera un aficionado más.

Posteriormente le entregaron cuatro pelotas que fue lanzando hacia las gradas con derechazos que los hinchas anhelan que en vez de ser ellos los receptores sean las redes rivales.

Y el final del recorrido ante los hinchas lo reencontró con su familia, que ya lo había recibido cuando pisó por primera vez la Bombonera. Su esposa María Soledad y sus cuatro hijos, todos vestidos con los colores azul y oro e inclusive entonaron el clásico “Dale Booca, dale Booca...”.

Y las últimas palabras de su primer día como boquense fueron de agradecimiento para esos 30.000 hinchas por haberlo recibido “con tanto cariño”, y los prometió “dejar todo” para devolverles ese afecto.

Previamente, el uruguayo fue presentado a los medios por el presidente del club, Jorge Amor Ameal, en la sala de prensa de Boca.

“Boca es una motivación para seguir en el fútbol, es la adrenalina de salir a la cancha, venir y dar lo mejor en lo que pueden ser los últimos años de mi carrera”, señaló.

“No tengo 25 años, tengo 36 con muchos kilómetros recorridos y eso cuenta. Me entrenaré y me prepararé cada día para estar preparado cuando me toque salir a la cancha, como si fuese hincha de toda la vida. Y lo hice en otros lugares, es mi filosofía, daré todo hasta la último”, apuntó el charrúa.

El séptimo goleador mundial en actividad manifestó: “Estamos muy felices. La familia está contenta con la decisión de venir. El cariño de la gente me lo demostraron hace años atrás, ojalá podamos recorrer un camino por un tiempo y vivir lindas emociones”.

El uruguayo hizo referencia a la chances que tuvo de recalar en Boca en temporadas anteriores y ponderó su relación con Juan Román Riquelme, artífice del pase más destacado del año.

“Las charlas se hicieron un poco como de amistad, porque había una linda relación y las cosas se dan cuando se tiene que dar. Llegado el momento, como hoy, se tomó la decisión de venir. Se dieron muchas cosas con el deseo de poder volver. Tenía ganas de volver cerca de casa, y no hay país más parecido que el nuestro que Argentina, y no hay otro club como Boca, para mis últimos pasos en mi carrera”, indicó Cavani.

El delantero se pondrá esta mañana a las órdenes del técnico Jorge Almirón en la previa al viaje a Uruguay.