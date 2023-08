Lans Quartet, Negroovs y Algo al Spiedo compartirán escenario en Resistencia

Las bandas Lans Quartet, Negroovs y Algo al Spiedo participarán el 11 de agosto de la tercera edición de la fiesta Bye Bye, que tendrá lugar a partir de las 21 en el Club Social de Resistencia (Alberdi 283).

Bye Bye La Fiesta es un encuentro en donde la música, la puesta en escena y la celebración se combinan para lograr una experiencia única. Este año se realizaron dos ediciones con un gran acompañamiento del público.

Para esta edición especial la grilla estará compuesta por dos de las bandas con mayor crecimiento en la escena regional, Algo al Spiedo y Negroovs. Una grata sorpresa dentro del line up es la incorporación de Lans Quartet, una fusión de talentos musicales que llega desde Buenos Aires. El encargado de cerrar la noche será Giancarlo Scolari con un dj set de canciones para bailar.

Artistas

Sebastián Lans, es un talentoso guitarrista, compositor y productor argentino. Comenzó a estudiar bajo eléctrico a los 7 años y luego se enfocó en la guitarra eléctrica a los 13 años. Colaboró como guitarrista invitado en shows de Javier Malosetti, cómo sesionista con artistas como Nathy Peluso, Fernández 4, y Pájaro de Fuego; desarrolló proyectos propios, como Roman, el grupo de rock Huevo, donde tocó junto a Tomás Sainz, Julián Baglietto y Julián López Pisani. Con Huevo, grabó tres discos y ganó el Premio Gardel 2018 al Mejor Álbum Nuevo Artista de Rock. Sebastián Lans dejó su huella en la escena musical argentina, colaborando con destacados artistas a lo largo de su carrera.

Algo al Spiedo, es un proyecto musical que se procura un concepto de canción en canción, buscando expresar en las letras lo absurdo e irónico que resulta ser el vivir cotidiano y la vida en sociedad que llevamos diariamente.

Negroovs fue creado por Samuel Bermúdez (voz y batería), en 2020. Luego se sumaron a esta idea Facundo Orrego en bajo y producción, Kevin Martinez en batería y David Acevedo en guitarra y voz. Negroovs, es una banda de todos lados: Chaco, Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas. Los sonidos y colores que emergen de sus creaciones están vinculadas a estos paisajes y su caminar en total armonía con lo adquirido en el recorrido y la búsqueda que no es solo musical. Hip hop, funk, bombos legueros, trap con guitarras y bajos. Un entramado de paisajes sonoros descansando en versos que no delimitan generaciones, si no que abrazan diferencias.

(VAE)