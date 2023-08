Coti Romero reveló que la exposición de Gran Hermano afectó seriamente su salud mental

Entre finales de 2022 y comienzos de 2023 se realizó la décima edición argentina de Gran Hermano. El reality de origen holandés regresó a la pantalla argentina después de siete años y fue un furor en los números de rating como en las repercusiones en las redes sociales. También cambió la vida de 20 personas, perfectos desconocidos hasta el ingreso a la casa y con una popularidad que crecía fuera de la casa de manera exponencial.

Una de las participantes más populares del reality fue Constanza Coti Romero. La correntina desarrolló un perfil alto en su estrategia que la convirtió en una de las líderes. Hasta que una jugada al límite la enfrentó con el grupo de las chicas (Julieta Poggio, Romina Uhrig, Daniela Celis) y le terminó costando su pronta salida. En simultáneo, su romance con su compañero Alexis el Conejo Quiroga ayudó a potenciar su exposición, que actualmente cuenta con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram.

Una vez fuera del certamen, la correntina siguió adelante en el mundo del espectáculo. Se probó de panelista en diferentes programas de televisión -A la Barbarossa, LAM-, realizó presencias en eventos, trabajó como modelo y firmó contrato para participar en la edición del Bailando 2023. También se separó de su novio, en principio en buenos términos pero luego trascendieron algunas diferencias.

“No fue algo puntual, fueron problemitas innecesarios que veníamos teniendo, porque ninguno de nosotros estábamos acostumbrados a esto que vivimos. Cuando uno sale de la casa, al principio uno piensa que puede por todo. Se podría decir que nos desbordó la fama. Pero está bueno que uno acepte eso”, dijo Romero en el living de LAM. “Perdí como siete kilos, pasé un momento re dificil. Ahora me valoro mucho más y me encontré de nuevo conmigo mismo”, agregó, en relación a los efectos colaterales tanto de la separación como del torbellino de la fama post reality show.

Días después, la correntina volvió a encarar el tema de la salud mental: “Hay algo que nadie sabía, que no quería contar porque es muy delicado”, anticipó la joven durante su visita a Polémica en el bar. “Pasé por un momento muy delicado...”, agregó, señalando un inequívoco gesto en sus muñecas. “¿Te cortabas?”, le preguntó Chiche Gelblung. “Sí, me cortaba”, respondió ella.

La confesión alertó a los integrantes del programa quisieron saber más detalles. “¿Es post la salida de la casa lo que te pasó?”, indagó Marcelo Polino. “Sí, fue re difícil, porque a veces sentía alivio con eso. Y es una enfermedad que no está buena”, analizó la influencer, que aclaró que se encuentra en tratamiento y con medicación. Además, señaló que sus padres no sabían de esto, porque no había querido preocuparlos, pero que ahora se sentía mejor, por eso lo hacía público. “Ellos sabían que estaba mal, pero no sabían que me cortaba”, expresó.

“Es un conjunto de cosas. Hay gente que opina sin saber de tu vida sin saber, uno elige eso cuando va a entrar pero no sabe lo que viene después”, alegó Constanza. “Yo era de un pueblito de 7 mil habitantes y de golpe estar acá, sola con mi gatita”, agregó en referencia al rotundo cambio de vida que experimentó en el último año. Con sus cosas buenas y sus cosas malas: “Confié en gente que terminaba hablando a mis espaldas. Mis amistades están en mi pueblo”, reconoció.

“Es muy fuerte lo que mostraste, tus heridas. ¿Querías quitarte la vida?”, preguntó Polino. “En algún momento llegué a pensar en matarme”,nafirmó, mientras Walter Alfa Santiago, panelista y exparticipante, la tomaba de la mano. “No está bueno estoy que estoy contando, esto no se hace. No es la solución, me lo dijo una persona muy importante que me contuvo. Pero cuando uno está así, las cosas más pequeñas les parecen gigantes y no se da cuenta que la vida es hermosa y efímera”, aseguró.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

Con información de Infobae