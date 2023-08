Los hermanos Salvatto estarán el lunes en Corrientes

Organizada por la Federación Económica de Corrientes, la conferencia de los hermanos Mateo y Augusto Salvatto se llevará a cabo el 28 agosto en el auditorio Julián Zini del Banco de Corrientes (Blas Benjamín de la Vega 1699), a las 19.

"Creemos que es necesario construir una nueva narrativa nacional, un nuevo sueño argentino que inspire a los jóvenes a quedarse en el país y construir un futuro mejor, para ello contaremos con la participación de Mateo Salvatto y Augusto Salvatto, quienes reflexionarán sobre los elementos que hacen a la argentinidad", señalaron los organizadores.

La conferencia es gratuita con cupos limitados.

País de mierda, el nuevo libro de los hermanos argentinos Augusto y Mateo Salvatto -autores del bestseller La batalla del futuro-, busca “dar una batalla narrativa para que dejemos de decirle todo el tiempo a los pibes desde que son chiquitos que este país es una mierda y no tiene futuro”.

Editado por Lea, País de mierda repasa archivos históricos, estudios sociológicos y ensayos para desentrañar cómo somos los argentinos.

Explican los autores: “Hay 45 millones de interpretaciones sobre por qué no somos lo que deberíamos ser, y muy pocos discursos que efectivamente piensen en cómo ser lo que podemos ser. No podemos cambiar lo que somos. Pero sí podemos cambiar la forma en la que hablamos de lo que somos. Sí podemos al menos trabajar seriamente en los mitos y leyendas que contamos, repetimos y transmitimos de generación en generación. Por que al fin y al cabo no son más que eso: mitos, ficciones”.