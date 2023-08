Mató a su esposa en un barrio privado de Salta y luego intentó quitarse la vida

Un brutal femicidio sacudió la habitual tranquilidad del barrio privado El Tipal, de la capital de Salta. Allí, un hombre apuñaló a su esposa hasta matarla y luego intentó quitarse la vida.

José Eduardo Figueroa ya le había confesado a un amigo que atravesaba una crisis matrimonial con Mercedes Kvedaras, pero hubo un mensaje esta mañana que encendió las alertas: "No puedo con esto".

Fue por eso que el amigo del hombre, quien según trascendió ya esperaba una acción violenta, se dirigió antes del mediodía a la casa de la pareja. La escena que encontró fue desgarradora. En un primer momento, no los halló en el domicilio, pero instantes después llamó a la policía para informar que ambos cuerpos yacían dentro de un auto y ensangrentados. El de Mercedes, sin vida, tras haber recibido varias puñaladas, según indicó El Tribuno.

Figueroa, inconsciente tras haber intentado suicidarse, fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo, donde fue ingresado al quirófano con una herida de gravedad.

Según indicó El Tribuno, interviene en el caso la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, quien solicitó la detención de Figueroa ante el Juzgado de Garantías en turno.

El cuerpo de Mercedes fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se le realizará la autopsia correspondiente.

Kvedaras tenía 37 años y era madre de tres hijos en común con Figueroa. Medios locales informaron que la pareja se había separado hacía tres días.

Mercedes cursaba el profesorado de inglés en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad Católica de Salta. Justamente, tras difundirse el crimen, varias personas de su entorno académico le dedicaron sentidos mensajes en los que destacaban su calidad de persona.

“Mer querida!!! Mi amiga y fiel compañera. La que me apoyaba y me alentaba a seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Mi facuamiga con la que hice los trabajos en grupo en estos últimos 2 años, cuánta falta me vas a hacer!!! Así te voy a recordar: feliz y en clases recordando todo lo que vivimos juntas en este último tiempo!!! Desde donde estés, asegurate que con tus amigas no nos vamos a cansar de clamar JUSTICIA!!!”, expresó una de sus compañeras de clases.

La misma joven realizó otro posteo, compartiendo una foto en la que se ve a Mercedes sonriente en la facultad. “Así con esa sonrisa te voy a recordar, Mer!!! Nunca voy a olvidar nuestro último gran logro juntas: aprobar Didáctica General!!! Gracias por todo y perdón por tan poco!!! Que brille para vos la luz que no tiene fin”, escribió junto a la imagen.

Otra de sus amigas también publicó fotos de la víctima del femicidio: “Me quedo con esta ultima foto. Gracias por tanto amor, Mer. Te la dedico por cada exposición y el fondo de pantalla de tus hijos que aparecía en tu notebook y ver cómo se te iluminaban los ojos al hablar sobre ellos. Por cada ‘mejorá esto, Gabi, y vas a ver cómo te sale’, ‘no tengas miedo’, ‘vos podés’. Por cada final que aprobamos, con nervios pero con mucha esperanza de estar a un paso de nuestra meta. Pero principalmente gracias por tu amistad. Todavía no lo puedo creer”.