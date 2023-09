¿Se viene el “gran destape” sobre los ET?

Por Francisco Villagrán

Especial para El Litoral

En una impactante revelación que ha dejado al mundo absorto y en suspenso, el Gobierno de los Estados Unidos finalmente ha confirmado lo que muchos teóricos de la conspiración y lo paranormal han sostenido durante décadas: la existencia de Objetos Voladores No Identificados (Ovnis) que vuelan sobre los cielos de nuestro planeta. Aunque el informe no confirma explícitamente la existencia de estos objetos, deja abierta una puerta a lo desconocido. Múltiples testimonios detallados y juramentados de pilotos militares y otros testigos describen avistamientos de extraños objetos que desafían las leyes de la física tal como la conocemos.

Un piloto de la Marina relató un encuentro con un objeto volando a velocidades increíbles, más de 12.000 kilómetros por hora, cambiando de dirección abruptamente sin dejar rastro visible de propulsión. Otro testimonio describe un objeto que aparece de la nada, rodeado por una luz brillante, para desaparecer de golpe tan repentinamente como apareció. Estos relatos parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero están respaldadas por declaraciones juradas de pilotos militares de combate y por la propia Oficina de Inteligencia Nacional. Esta nueva evidencia, presentada por el Gobierno yanqui, confirma que los Ovnis son una realidad tangible. Sin embargo, el informe es cauteloso al atribuir estas apariciones a la actividad extraterrestre, aunque sí subraya que el comportamiento de estos objetos no puede ser explicado por la tecnología terrestre conocida. Estamos al borde de un descubrimiento que definirá nuestra comprensión del universo y nuestra posición en él. Mientras que algunos ven esto como un paso adelante hacia la confirmación de vida extraterrestre, otros sostienen que la revelación es una táctica de distracción del Gobierno para ocultar avances en tecnología militar. Debemos recordar que a raíz de todo esto, la Nasa ha creado un grupo multidisciplinario de 16 personas destacadas para estudiar a fondo los fenómenos anómalos. ¿Estaremos cerca de la verdad?

Aún queda mucho por descubrir sobre estos fenómenos misteriosos. Sin embargo, una cosa es segura: con esta reciente revelación, se ha dado un paso más en el camino hacia la comprensión de lo desconocido. La existencia de Ovnis ya no es un tema de especulación o historias fantásticas. Es un hecho confirmado por el Gobierno de los Estados Unidos. El verdadero interrogante ahora es: ¿qué o quién está detrás de los Ovnis? Y más aún, ¿qué significa esto para nosotros como habitantes de este planeta? La puerta a lo desconocido se ha abierto un poco más y solo el tiempo dirá lo que descubriremos al cruzarla…

Cambio de rumbo

En un giro asombroso en la eterna danza entre los Estados Unidos y el fenómeno de los ovnis, los testimonios recientes han provocado una revitalización de la atención y especulación pública sobre estos misteriosos avistamientos. Desde que el Departamento de Defensa divulgó videos de encuentros de pilotos militares con ovnis entre 2004 y 2015, el interés ha vuelto a dispararse. Con el fin de despejar las teorías conspirativas que lo rodean, las autoridades estadounidenses prefieren ahora usar el término Fenómenos Aéreos. En esta categoría se encuentran los globos espías y meteorológicos entre otros y posibles amenazas a la seguridad nacional, como artefactos pertenecientes a China y Rusia, desechos espaciales, como así también satélites de empresas privadas. Sin embargo, una reciente audiencia en el congreso estadounidense, ha llevado al fenómeno ovni a un nuevo nivel de alta seriedad y atención. David Grousch, un militar confidente que trabajó en los servicios de inteligencia durante 14 años, testificó bajo juramento que está convencido y sabe fehacientemente que el gobierno de los Estados Unidos tiene en su poder naves extraterrestres siniestradas, como así también “restos biológicos no humanos”. Aunque no ha visto evidencia de esto con sus propios ojos, afirma que trabajó para el Pentágono durante 4 años y en este período entrevistó a más de 40 personas muchas de ellas muy importantes que le relataron y confirmaron los hechos. Estos testimonios han impulsado una renovada ola de interés y debate en torno de los Ufos y ha arrojado una luz de como el gobierno ha abordado el fenómeno a lo largo de tantos años.

El camino hacia la comprensión de los Ovnis está lejos de ser claro, pero la dedicación y las recientes revelaciones indican que este es un tema que seguirá generando polémica y debate y posiblemente incluso miedo en un futuro no muy lejano. El tema de la existencia de vida extraterrestre ha estado en el centro de la atención en los últimos meses, luego de que el funcionario mencionado denunciara ante los congresales que el Gobierno tiene muchas pruebas serias y contundentes de la existencia de vida extraterrestre. Expertos de la Nasa están elaborando un informe sobre la evidencia de restos extraterrestres y cuyas conclusiones se harían públicas a través de la prensa a fines de septiembre o principios de octubre. El propio funcionario afirma que esto marcará un antes y un después en la historia. Habría que ver óomo sigue la cosa luego de que se conozca un veredicto de esta comisión investigadora. Es probable que cualquiera sea el fallo investigativo, la situación misteriosa en torno a estos extraños aparatos se prolongue en el tiempo y así siga la incógnita. Veremos. Ojalá nos equivoquemos y las autoridades finalmente reconozcan abiertamente la existencia de vida extraterrestre. Solo el tiempo nos dirá qué es lo que realmente muestran los videos que dieron a conocer las autoridades. Hasta qué punto son reconocidos como verdaderos. mientras tanto, el misterio sobre la vida extraterrestre seguirá alimentando la imaginación y la mente de millones de personas en todo el mundo, que sin duda no cejarán en sus esfuerzos por conocer la realidad de todo esto. Quizás alguna vez lo sepamos, aunque al parecer ya estamos bastante cerca. Siempre y cuando no nos hagan una jugada rara, para enrarecer la investigación de la temática.