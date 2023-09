Afirman que se trató de un “saqueo” el rescate de los gatos y perros de una vivienda

El Movimiento Argentino de Protección Animal Corrientes (Mapac) denunció que se trató de un “saqueo” y que fue una “infamia” el rescate de los 60 gatos y dos perros de una vivienda céntrica de la ciudad capital el pasado jueves 21 del corriente mes.

En una publicación difundida en las últimas horas, entre otras cuestiones, afirman que se “saqueó del hogar de Sonia, en medio de acusaciones respecto a la procedencia de los animales”.

Se debe recordar que el 21 de septiembre la Red de Voluntarios y Rescatistas de Animales, junto con la Policía de Corrientes, actuaron tras varias denuncias de vecinos y retiraron de una casa, ubicada por San Martín al 500, a los animales que se encontraban desnutridos, con sarna y con afecciones respiratorias.

En la página de Facebook Mapac Corrientes se afirma que solo dos gatos, que recién habían sido rescatados y que se hallan en tratamiento, “estaban en condición de enfermos”.

Desde la Red de Voluntarios estiman que la propietaria del inmueble llevaba animales que encontraba en la calle, sin importar si éstos tenían dueño.

En tal sentido, desde Mapac aseguraron que “privaron (a los animales) del afecto, la contención de quien los ha protegido con tantas dificultades de la calle y el abandono de tantas personas que se los entregaban y que no dudaron en apoyar esta infamia”.

En la publicación afirman también: (los animales) fueron desarraigados y arrebatados del afecto de quien tan amorosamente y silenciosamente los levanta, los trata, los atiende con profesionales y alimenta sin ninguna nota periodística ni posa como salvadora de la Humanidad para ninguna fotito”.

“Nuestra solidaridad total para Sonia Cabrera, quien su mansedumbre ha determinado que estos ridículos pseudoproteccionistas que están endeudados y publican que no pueden alimentarlos pidiendo dinero, alimento, piedras, que no tienen para alimentar ni resguardar animales sean en quienes la Justicia confíe para que custodien la preciada vida de estos inocentes. Y ahora rehenes de los 5 minutos de gloria de improvisados autodenominados rescatistas a muchos de los que conocemos y que fueron protagonistas de abandono de animales en los lugares de tránsito, borrándose luego de posar para cámara. Los cabecillas tienen historias de maltrato y abandono (...), no poseen autoridad moral para condenar a la única persona que ha puesto su vida, sus bienes y que se las arregla con una bicicleta para hacer atender a cada animal abandonado, muchos, por los mismos denunciantes”.

Por último, desde Mapac apoyan la devolución de los animales rescatados.