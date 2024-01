Abrupta salida de Guillermo Francos de Diputados tras un cruce con el kirchnerismo

En el segundo día de debate en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, donde se trata la ley ómnibus que envió Javier Milei, se vivió un momento tenso cuando el ministro del Interior, Guillermo Francos, se retiró del recinto ya que tenía que cumplir con otros compromisos de su agenda de gestión. En ese momento, el diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro reaccionó y le pidió al funcionario que no se fuera porque otros legisladores tenían previsto hacerle preguntas sobre el proyecto.

“Discúlpeme ministro, con humildad se lo digo, pero usted es el ministro político de este Gobierno y acá estamos ante una situación inédita. Y es que el presidente Javier Milei dijo que no iba a negociar esta ley, y usted salió a decir que sí. Por eso, lo primero que tenemos que tener en claro los diputados es saber si ustedes están dispuestos a negociar”, dijo el legislador opositor, hasta que le cortaron el micrófono.

Francos le consultó al legislador opositor: “¿Por qué se enoja tanto?”. A los gritos, el excandidato a jefe de Gobierno porteño le respondió: “Porque usted se va a comer, ¿qué parte no entiende? Usted se está yendo cuando fueron ustedes los que presentaron un proyecto de mil artículos. La explicación no es ‘yo me tengo que ir porque vine a las 9 de la mañana’, porque yo también vine a esa hora”. Ante esto, el funcionario nacional se levantó y se retiró del recinto, no si antes señalar a Santoro y manifestarle: “Usted me falta el respeto”.

Francos aclaró que “algunos errores cometidos en la redacción de la ley van a ser modificados”. Además, hizo referencia a la elección de los diputados y la reforma que plantea la ley para que la provincia de Buenos Aires alcance los 20 representantes en la Cámara Baja. “Hay provincias que se quedan con un diputado y en la provincia de Buenos Aires deberían incrementarse en 20 diputados”, dijo.