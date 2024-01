Reclamos y fuertes cruces por el estado de la ruta provincial 40

Una ruta correntina intransitable desató un fuerte cruce esta semana entre la Cámara de Turismo del Iberá y el exinterventor de vialidad provincial, Benicio Szymula. Se trata de la ruta provincial 40 que lleva a la localidad correntina de Colonia Carlos Pellegrini, en la que cada vez que llueve vehículos de todo tipo quedan varados por el estado de la misma y los conductores pueden tardar hasta 7 horas para tomar desvíos.

Con las intensas lluvias de la semana pasada, la ruta provincial 40 quedó paralizada y produjo el estancamiento de autos y camionetas con riesgosos desvíos por otras calzadas. El hecho trascendió por una nota de El Litoral en el que una vecina contaba la difícil situación por la que atraviesan hace más de 8 meses.

"Hace mínimo 8 meses que las rutas al norte están detonadas. Invito a que el gobernador, vice, el encargado de Obras Públicas de la provincia, de Vialidad Provincial, Turismo, de Salud y todos los senadores, diputados y personas que tengan algo que ver con el estado de la ruta, me acompañen algún día de enero o febrero a recorrer uno de los accesos", destaca la mujer en su comunicado.

Además, agrega que "antes de salir del pueblo o al querer regresar, uno debe estar especulando con el pronóstico del tiempo, consultando el estado de los caminos, evaluar si toma la opción de 3:30 horas para los 160 km a Virasoro, la de 5 horas, pero con menor riesgo por la 114, o la opción de 7 horas dando la vuelta por Mercedes".

A raíz de esto, el ex interventor de Vialidad Provincial, Benicio Szymula, respondió a la denuncia realizada y argumentó que "por el 2005 el Gobierno provincial tomó la decisión de pavimentar la Ruta 40 hasta Colonia Carlos Pellegrini, pero hubo algunas oposiciones vinculadas a que el pavimento no llegue a la localidad".

Szymula responsabilizó a los ambientalistas sobre el estado de la ruta y enunció que: "Nadie quiere hacer turismo para quedarse varado. Algunos sectores se creyeron con el derecho de actuar y tomar decisiones cuando la reserva es de todos. Hoy hay gente que no puede entrar ni salir de Colonia Pellegrini y a ellos qué les decimos".

En los últimos días, la Cámara de Turismo del Iberá organizó una reunión con asociaciones forestales, empresas forestales, el Inta, las Sociedades Rurales de Mercedes, La Cruz y Santo Tomé, emprendedores turísticos, cámaras de turismo local y provincial, entre otros. Se sumó al reclamo el estado de las rutas 41,37 y 144 en la provincia y el pedido urgente de una reunión con el gobernador Gustavo Valdés.

Tras la reunión escribieron un comunicado “Unidos ante oídos sordos” en el que piden el mantenimiento constante de las rutas y dan una respuesta al ex interventor provincial que había apuntado al sector unos días antes.

En respuesta al ex funcionario mencionaron que: “No se reclama asfalto como desvirtuó el reclamo original el ex interventor de vialidad Benicio Szymula, se reclama mantenimiento, el derecho a poder circular libremente y por caminos seguros”, destaca el documento y agrega que por el estado actual en el mantenimiento de las trazadas: “no llegan a cumplir con el objetivo de que los turistas lleguen a destino y vivan una experiencia que luego recomienden”.

“El perjuicio de las rutas del este de la provincia, en mal estado, generan daños económicos a todos los sectores productivos”, detallaron las entidades firmantes y manifestaron que es “urgente una reunión con el gobernador Gustavo Valdés”. “Solo a Colonia Carlos Pellegrini ingresaron en 2023, 31.000 turistas, si lo dividimos por una ocupación promedio de 3 personas por vehículo, son 28.0000 autos/camionetas que transitaron por la ruta de ida y de vuelta”, explicaron, por lo cual destacan en el texto que“es imperiosa una solución urgente”.

El estado de las rutas implica la pérdida de ganancias del sector, ya que frecuentemente los turistas quedan varados, los pobladores no pueden salir de sus casas y los productores son diariamente afectados. “Pudimos divisar las pérdidas económicas que genera el mal estado de las rutas”, señalaron y expresaron que “Hay gente que trabaja para poder llevar el plato de comida del día a su mesa. No poder trabajar por no poder transitar, implica hambre esos días”.