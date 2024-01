Seba Ibarra: “Los singles son importantes, pero el álbum te da seriedad como artista”

bgimenez@ellitoral.com.ar

Si bien “no se siente” como un referente litoraleño, pero sí como alguien que “lucha por la música de esta parte del país”, el cantante, autor, compositor y guitarrista chaqueño Seba Ibarra ya cuenta entre sus manos con su quinto álbum de estudio. Universoscopios está compuesto por ocho canciones y viene a interrumpir cierta lógica tradicional de sus anteriores trabajos. Fue tal el cambio que llevó adelante que en el medio de la preproducción tuvo que rehacer todo.

“Son canciones bastante nuevas en cuanto a su sonido porque trabajé con un productor de música que hace trap, que se llama Ipsilon. Es bastante electrónico”, dispara sin miedo el músico de amplia trayectoria en la región.

—¿Y cómo fue ese proceso?

—Lo hicimos con el productor. Primero fue así, de manera orgánica sería la palabra: la típica batería, bajo, guitarras y voces. Le había hablado a Ipsilon para que me acompañe, que esté mirando la producción y en un momento cuando avanzamos seis, siete meses en el trabajo le digo ‘bueno, ¿qué opinas de esto?’ Él me dice 'yo así no haría el disco'. ¡Ah la miércoles! ‘Entonces cómo lo harías vos’, pregunto. Entonces quedamos en que yo le iba a dar la guitarra y las voces mías. Ahí, el loco me dijo: vení dentro de una semana. Cuando volví a la semana, me mostró cómo él haría y a mí me pareció que eso era exactamente lo que yo estaba buscando. Así que borramos todo y empezamos de nuevo.

—Entonces, ¿vos querías un cambio en tu música?

—Sí, yo estaba buscando un cambio en la sonoridad de mi música. Con el trabajo en las secciones, nos imponíamos un poco la forma de ver la música. Así de tipos que ya veníamos haciendo música hace muchos años. Entonces nuestra forma de ver la música, un poco influenciado por bandas de rock, incluso por fusión folclórica también de bandas como León Gieco que son nuestras referencias o Fito Páez o como Divididos. Esas son referencias de gente que mezcla el folclore con el rock. De pronto teníamos esa impronta y sin querer no nos dábamos cuenta y la íbamos imponiendo. Cuando escucho el resultado final grabado, ahí es cuando me doy cuenta de que me parece que tendría que pedir la opinión de Ipsilon. Ver si para él estábamos yendo por el camino correcto y no, resulta que no. Para él, nosotros éramos decididos con lo que estábamos haciendo. Uno ponía su forma de ver las cosas. Entonces me di cuenta de que hoy en día, en la música trap se trabaja de otra manera. Es como un trabajo más de estudio, donde hay un productor, que hace los beats. Después viene tipo el Bizarrap, digamos. Después vienen otros músicos, graban cosas y por último el cantante pone su impronta y ahí lo terminan de cerrar. Entonces esa forma de trabajar yo no la tenía tan clara. Así que le pedí a este productor que lo haga, pero para eso hubo que borrar todo lo que veníamos haciendo y me pareció una buena decisión.

—¿Te gustó el resultado final?

—Sí, totalmente. Es uno de los álbumes que más me gusta. Creo que quizás porque la mitad del sonido es mía y la otra mitad del productor. Entonces lo puedo escuchar bastante de afuera y disfruto mucho escuchándolo. Esto no me pasó con todos mis discos. Algunos ya estaban como, viste, está uno hasta dos años grabando y de pronto, sí, bueno, sale el disco y ya está, me lo olvido. Lo dejo ahí, que funcione solo y pensamos en presentarlo, en defenderlo. Sin embargo, en este caso estoy super contento con el disco. Lo escucho todos los días, lo escucho un ratito y con mucho placer. Por mi parte estoy totalmente conforme.

—En un posteo en tu cuenta de Instagram (@sebaibarramusica), resaltás el valor de un álbum.

—Vi que hoy en día lo mejor es lanzar singles o un par. Pero con este disco había otra cuestión. El 14 de diciembre tenía planificado lanzar el álbum. Se me cruzó por la cabeza cumplir años y lanzar el álbum al mismo tiempo. Los singles son muy importantes para la industria de la música hoy en día, pero el álbum es lo que te da seriedad como artista. Mi ambición era lanzarlo el día de mi cumpleaños.

—¿Te sentís un referente del folclore de esta parte del país?

—No me siento un gran referente, pero eso sí de alguna manera como alguien que lucha por la música de esta de esta parte del país. Siento que, aunque sea en un entorno pequeño, hay personas que son artistas que a veces se acercan y me dicen ‘che, qué lindo lo que hiciste, me gusta, me da me da esperanza o me da ganas de ser músico’. Ese tipo de cosas pasan, me las dicen. Eso me llena de satisfacción porque era una de las cosas por las que yo fui a Buenos Aires a llevar mi música allá en el momento decidí volver para proporcionar un poco al movimiento y contribuir. Acá hay grandes artistas que viven acá y que son importantísimos. Prefiero tener esa búsqueda y de pronto, a veces, aparece alguien que escuche o que va al concierto. Estos chicos, por ejemplo, que trabajan con Ipsilon, fueron a la presentación de mi disco en Resistencia. Eso me llenaba de satisfacción. No me siento el superreferente, pero es un camino que me gusta transitar y que lo tomo con responsabilidad. Si voy a hacer esto, quiero que esté bueno y por lo menos yo sentirme orgulloso de lo que estoy haciendo. Y si otro lo quiere seguir buenísimo.

“Estoy en contra de las decisiones del Gobierno nacional”

Seba Ibarra brindó su opinión respecto a las medidas que encara el Gobierno nacional en cuanto a los cambios que quiere introducir en el Instituto Nacional de la Música (Inamu), el cierre del Fondo Nacional de la Artes y del Instituto Nacional del Teatro.

“Mi opinión es totalmente contraria a esas decisiones que se están tomando a nivel nacional. No hay cosa más maravillosa que tener un Fondo Nacional de las Artes. Tener un Instituto Nacional de la Música y el Instituto Nacional del Teatro. Son todas instituciones valiosas que uno tiene. Es como tener una casa con agua caliente. No es decir tener agua caliente me da pérdida, voy a suspender el agua caliente de mi casa. Voy a, saben qué, tengo ventiladores en mi casa. Eso es un lujo, voy a vender el ventilador y dejar de usarlo. Me parece hasta ridículo. En Argentina se trabaja toda una vida para tener esas cosas. En el país mucho se trabajó para poder tener un Instituto Nacional del Teatro. Poder tener un Inamu. Entonces, decir que dan pérdidas, es como decir que te da pérdida comer. Al mismo tiempo, hay medidas y estoy muy del lado del ambiental, que son ambientalmente un desastre también. Pienso que todo esto es poner a la economía por delante de las personas”.