Conflicto gremial: proponen traer arena de Buenos Aires para evitar desabastecimiento

Los gremios marítimos mantienen vigente la medida de fuerza que afecta al sector arena. Con este panorama, el desabastecimiento prima en múltiples actividades. Ante este contexto y con la postura intransigente de los sindicatos del sector, desde la Uocra y Camioneros acercaron una propuesta para paliar la situación que fue bien recepcionada

La propuesta consistió en descargar arena en la localidad bonaerense de San Nicolás para luego trasladarla vía terrestre a los distintos corralones y mantener la cadena productiva abastecida.

Esto es posible ya que los gremios marítimos lograron un entendimiento con la Cámara de Arena y Piedra de Buenos Aires, donde la actividad funciona con normalidad.

“Ante la negativa de la Cámara de Empresarios de acceder a llegar a un acuerdo paritario con el sector, nosotros tenemos que buscar otra alternativa”, justificó Sergio Añadió, del Sindicato de Camioneros, y amplió: “Los gremios en la solidaridad que nos caracteriza, más allá de que sean gremios de río o de tierra, o de la construcción, entendemos que hay un problema grave y claramente lo que estamos buscando es una solución y creo que la solución se puede dar a través del trabajo en conjunto de los gremios”.

“Si la cámara no les permite a las emprAesas de la provincia trabajar en la provincia, en la región litoral, nos pondremos de acuerdo todos para tratar de traer la arena de otro lugar y de esa manera generar el abastecimiento que necesita todo el sector para que no pare la economía y no pare el trabajo del resto de los gremios que están actuando en este conflicto”, sostuvo Aladio.

Los gremios confirmaron que existen diversas empresas interesadas en dragar arena en San Nicolás para que se pueda llevar adelante la propuesta que impulsan los sindicatos.

El conflicto

La puja gremial mantiene en vilo a todo el sector de la construcción en Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Rios y Santa Fé. Desde el 23 de enero no se consigue arena porque los trabajadores exigen un bono de 800.000 pesos y un aumento salarial del 90% para febrero, una medida que llama la atención ya que en marzo, tienen paritarias.

El conflicto gremial, en todas las areneras del país, se inició en enero por los porcentajes de aumento salarial que pretenden los trabajadores nucleados en el sindicato Somu, Siconera y el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas.

El paro comenzó tras varias reuniones entre los trabajadores y las empresas, con la Secretaría de Trabajo como garante. El reclamo del gremio es por la recomposición salarial de la paritaria 2023, que aún sigue abierta.

Se realizaron al menos 7 audiencias donde las diferentes propuestas no fueron satisfactoria

Las discrepancias se iniciarmn en enero y continúa 50 días después. No hay solución y en Corrientes ya no se consigue arena.