Insólito despliegue policial por una nena que robó lápices en La Pampa

Juana, un nombre de fantasía para ocultar su verdadera identidad, tiene 13 años y es la cuarta de seis hermanas. Huérfana de padre desde hace dos años, este lunes se convirtió en noticia luego de que la policía la demoró cuando intentó robarse una caja de marcadores y otra de lápices de un local ubicado en la calle 20, entre 15 y 13, de General Pico, en La Pampa.

El episodio ocurrió el pasado 19 de febrero cerca de las 19. 30. Natalia Castilla (36), la madre de la niña y de otras cinco mujeres, de 9, 11, 17, 19 y 22, estaba en su casa del barrio Malvinas cuando recibió un llamado que la descolocó: su nena de 13 había sido demorada tras un intento de robo y estaba en un patrullero rumbo a la Comisaría 4°.

La mujer cortó el llamado y “voló” a la dependencia policial. “Cuando llegué, todavía no había llegado. Apenas me vio, se largó a llorar y me pidió perdón. Dijo que estaba arrepentida, que pensó que me iba a ahorrar plata”, recapituló en comunicación con Infobae.

Ese mismo día, a la mañana, Natalia había ido a comprar los útiles para el inicio escolar de sus hijas, pero por una cuestión económica no pudo adquirir todo lo que necesitaban. “Compré un poquito”, explicó y, atenta a esta situación, más tarde, su hija le pidió permiso para ir al parque. Natalia accedió sin imaginarse que los planes de la adolescente eran otros.