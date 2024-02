Un subcampeón del mundo anunció su retiro del fútbol

El mediocampista Lucas Biglia anunció este viernes su retiro formal del fútbol profesional después de no encontrar ofertas "seductoras" en Europa y adelantó que será entrenador en el corto plazo.

"Me gustaría dirigir en Argentina alguna vez. Tomé la decisión de dejar el fútbol. Las ofertas en Europa no me cerraron y tuve ofrecimientos de Argentina pero preferí no volver por la presión", comentó el exintegrante de la Selección Argentina en TyC Sports.

"Sufrí mucho a nivel emocional después de perder la final del Mundial 2014 y por eso no volví nunca más a la Argentina", comentó. De hecho, es tanto lo que padeció que al ver campeón del mundo a Lionel Messi sintió "alivio" porque se sacó "un peso de encima" tras ser su compañero en Brasil 2014.

"Ángel Di María y Gonzalo Higuaín fueron acribillados por muchos hinchas y periodistas después de perder las finales. Nosotros sufríamos porque veíamos lo que daban y hacían por jugar en la Selección. Desde el 2014 al 2018 recibimos palos desde todos lados", reflexionó.

"La última entrevista que di fue en el 2020 y decidí no hablar más hasta hoy porque sufrí mucho", recordó.

Biglia salió de Argentinos Juniors y pasó posteriormente a Independiente. Desde que se fue al fútbol europeo en 2005 tuvo "varios llamados" pero la determinación se dio por la presión que se vive en el fútbol argentino.

El resto de su carrera jugó en Anderlecht de Bélgica, Lazio y Milan de Italia, Fatih Karagümrük S. K. y Estambul Başakşehir F. K. de Turquía.

En la Selección Argentina fue campeón del mundo Sub-20 en 2005 y subcampeón en mayores en 2014. En total, sumó ocho partidos en mundiales entre Brasil 2014 y Rusia 2018.

La camiseta nacional la vistió 59 partidos e hizo un gol.

