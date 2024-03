Preocupación de martilleros: piden a la Justicia el cese de la intervención al Colegio

n El Colegio Público de Martilleros y Corredores Corrientes se mantiene intervenido desde julio de 2023 por irregularidades administrativas y el Juzgado Civil y Comercial n° 2 designó a la contadora Carolina Pensa cómo interventora, que ha avanzado en la normalización de la entidad fundada en 2010. Sin embargo, la acefalía en la conducción del Colegio ha permitido un vacío legal en las actuaciones de los 500 matriculados, situación que ha derivado en el desarrollo de actividades ilegales por parte de oportunistas.

Un grupo de martilleros autoconvocados inició gestiones para que la Justicia convoque a la elecciones cuanto antes y el Colegio pueda volver a cumplir con sus funciones fiscalizadoras y de contralor que hoy nadie realiza.

Joaquín Vallejos, uno de los referentes de los martilleros autoconvocados con representación en toda la provincia, advirtió a El Litoral sobre el peligro latente de que el Colegio no esté cumpliendo con sus funciones: "Se realizan remates, ventas, tasaciones sin el control del Colegio, sin un profesional matriculado y muchas con gente que viene de otras provincias. Ya han ocurrido estafas e intimidaciones por parte de inescrupulosos que intentan aprovecharse de la situación".

"Estamos indefensos ante esta situación. Toda la provincia de Corrientes lo está. Cualquiera de los 500 matriculados que quieren intervenir ante una situación anómala no lo puede hacer porque nos dicen que el Colegio no está funcionando. Corrientes está desamparada y se hacen remates con gente que viene de otras provincias y no sabemos quienes son", agregó.

Defendió, sin embargo, la labor de la interventora. "No tenemos nada contra ella. Está haciendo un trabajo muy bueno. Está ordenando administrativamente el Colegio, que era un desastre. Ella no puede intervenir en otros asuntos que no sean los administrativos. Siempre nos recibió, pero ella no tiene la potestad para convocar a elecciones. Lo tiene que hacer el Juzgado y queremos que sea cuanto antes", dijo.

En tanto, Martín Paredes, martillero de Curuzú Cuatiá y otro de los integrantes de los autoconvocados, dijo a El Litoral: "La situación es desesperante. La competencia es desleal y hay gente que es estafada. El Colegio es garantía de que las operaciones de venta de inmuebles y remates se hagan en el marco de ley. Puede ocurrir una desgracia en cualquier momento. Es el Colegio el que tiene la facultad para fiscalizar y controlar cada operatoria en Corrientes".

“Seguro que hay mucho por corregir en el Colegio, pero esta situación deja desamparada a toda la provincia. Es el momento de arreglar las cosas desde adentro con todos los matriculados juntos”, agregó.

Bregó porque la Justicia decida convocar a la una Asamblea del Colegio para la elección de nuevas autoridades.

“Viene profesionales de otras provincias a hacer nuestro trabajo. La mayoría no tiene nada en regla. No tributan acá. Nosotros tenemos todo en regla y la sociedad puede saber de nosotros con un simple click en el listado de los matriculados del Colegio”, explicó

“Hay 500 profesionales sin matricular y en la Unne se recibirán otros 100 en breve. Pero son jóvenes necesitan de un Colegio fuerte y presente en el que puedan ampararse ante cualquier eventualidad. La Justicia debe entender eso”, insistió.

Los autoconvocados tiene representación l en Curuzú Cuatiá: Martín Paredes

l Mercedes: Omar Nuñez

l Virasoro. José Maria Ascué

l Santo Tomé: Alicia

l Esquina Carlos Oviedo

l Goya: Marcos Sánchez

l Ituzaingó: Solomé

l Paso de los Libres: Fornasari

l Macoretá: Cometti