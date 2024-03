Feroz discusión entre Romina Uhrig y Walter Festa tras la imputación por lavado de dinero

Este semana se supo que la Justicia imputó a Romina Uhrig y Walter Festa por "lavado de dinero", por lo que la expareja mantuvo una fuerte discusión.

“Ustedes saben que Romina, la exparticipante de Gran Hermano, y Walter Festa, su ex, fueron imputados por lavado de dinero y, lo que me contaban, es que hubo una fuerte discusión entre ellos una vez conocida la noticia. Lo que me dicen es que tenían la intención de darse una nueva oportunidad como pareja pero todo esto, echó por tierra cualquier idea de volverse a amar”, comentó en su programa Juan Etchegoyen.

Y agregó: “A él lo sorprendió totalmente este fallo y esperaba otra repercusión de la madre de sus hijas, que se comunicó con él muy molesta con esto, diciéndole que a ella le salpica todo y era la más perjudicada”.

“A lo que él obviamente reaccionó enojado también por esta actitud de Romina. A mí lo que decían puertas para adentro es que ella sabría todo desde un primer momento. Son dos propiedades las que están siendo investigadas. Una casa en Pinamar y otra en un barrio cerrado de la provincia de Buenos Aires”, dijo.

Por último, el periodista señaló: “Me contaban que Romina le va a soltar la mano a Walter porque él está muy complicado, ella va a fingir demencia de todo. Esa sería su accionar frente a la Justicia”.

Fuente: Minuto uno