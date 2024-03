Manuel Aguirre: "En lo personal votaría en contra del DNU, pero represento a un bloque"

"En lo personal votaría en contra del DNU, pero represento a un bloque", aseguró el diputado nacional por Corrientes, Manuel Aguirre en Hoja de Ruta sobre el tratamiento en Diputados del DNU 70/2023. "Si el Gobernador me lo pide significa que va a repercutir en Corrientes. Hasta ahora no me llamó y el bloque no definió", señaló.

"Yo tengo que votar acorde a lo que le bloque resuelva. No lo que piensa Manuel Aguirre, si no tendría que renunciar y armar mi propio bloque. Le estaría quitando al bloque que soy yo también", señaló sobre si votará a favor o en contra.

Sobre lo que pueda pasar en el bloque, señaló que son hipótesis porque es muy reciente. Pero, dijo que: "Yo creo que en el bloque tienen números suficientes para acompañar".

"El DNU es inconstitucional y yo soy respetuoso en eso. Pero la situación en la que está Argentina es límite, y no por respetarla vamos a dejarlo pasar", aseguró.

Sobre la posibilidad de estar incómodo ante esta situación, destacó: "Yo soy uno de ellos. Pero tengo que tener cuidados. Primero en mi Gobernador porque si él me lo pide, yo tengo que acompañar. Si el Gobernador me lo pide significa que va a repercutir en Corrientes"."Hasta ahora el Gobernador no me llamó y el bloque no definió", señaló.

"Yo en lo personal votaría en contra. Pero yo no respondo a mi persona, respondo al bloque", aseguró.

