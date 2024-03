Presentan un proyecto para crear un registro de zonas inundables y prevenir catástrofes

La concejala Cecilia Ojeda Duarte, dialogó este miércoles con el programa Mucho humo y brindó detalles del proyecto que propone crear un registro de zonas inundables para prevenir catástrofes en Corrientes.

Tras las inundaciones que registró la ciudad de Corrientes, Cecilia Ojeda Duarte explicó que "empezamos a indagar cuál era la situación concreta en Corrientes y vimos que no había un registro de zonas inundables".

Asimismo, explicó que "el registro habla de las zonas inundables para que no se hagan nuevos asentamientos, no se realicen trabajos y que no se asienten las personas".

Ante esto, la concejala precisó que "pedimos la colaboración y que este a cargo de la Subsecretaria de Riesgo y Catástrofe del municipio, junto con la colaboración de Defensa Civil de la Provincia".

En este sentido, planteó que busca que "una vez que este ese registro que se pueda visualizar en la pagina de la Municipalidad de Corrientes".

"La idea es trabajar y ver estas situaciones" expresó Cecilia Ojeda Duarte.