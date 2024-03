Valdés entregó viviendas e inauguró un Registro Civil en una localidad correntina

El Gobierno de Corrientes informó que el gobernador Gustavo Valdés presidió la entrega de 10 viviendas del programa Oñondivé, a la vez que rubricó la construcción de otros 10 módulos habitacionales más por un valor de 150 millones de pesos, también habilitó 10 cuadras de cordón-cuneta, en la localidad de Cruz de los Milagros.

Se encontraban presentes en el acto de entrega de Viviendas junto al gobernador Valdés, al vicegobernador Pedro Braillard Poccard y al intendente de Cruz de los Milagros Alberto Quiroz; los ministros del Poder Ejecutivo de Corrientes; legisladores nacionales y provinciales; el interventor del Invico, Lizardo González; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales; concejales; intendentes de localidades vecinas y los adjudicatarios de las viviendas entregadas.

En la oportunidad, el intendente de Cruz de los Milagros hizo entrega de una copia de la Resolución N°043/2024 en donde se declara huésped de honor al gobernador de la provincia, Gustavo Valdés.

A tomar la palabra el gobernador Gustavo Valdés arrancó diciendo: “Por ahí siempre hay dificultades y siempre miramos las cosas negativamente, por ahí nos gusta ver siempre lo malo y yo siempre digo que nosotros nos tenemos que arremangar, no existe otra manera, no existe otra forma” y añadió que “escuchar a lo que eran nuestros padres, nuestros abuelos, Manolo, mi viejo, siempre me decía lo único que yo te voy a dar a vos de herencia es tu título profesional y después fíjate lo que haces con eso y vas a ver lo que me implica tener un título profesional de abogado”.

“Entonces cuando comenzamos a mirar ese tipo de cosas, lo que tenemos que hacer es estudiar y el que no estudia tiene que trabajar, no hay otra forma mágica” expresó el Mandatario Provincial y remarcó que “y eso pasa en todos los lugares que fueron desarrollados, trabajando y estudiando, por supuesto, que hay evoluciones, trabajar implica también producir, trabajar implica también industrializar, agregar valor a las cosas, armar empresas y después uno lo va una amalgamando”.

Luego, Valdés expresó que “necesitamos, en esta localidad tener vivienda y necesitamos tener esto y lo otro y comenzamos por el principio y construimos las 10 viviendas” y contó que “cuando arrancamos con el programa Oñondivé yo decía, voy a comenzar a hacer vivienda con los intendentes, decían, los intendentes no van a hacer viviendas, si nosotros tenemos el Instituto de Viviendas, mirá si nos quedábamos esperando, mirando y enfocándonos por Buenos Aires, si teníamos que estar esperando a ver qué pasaba con Buenos Aires, a ver si mandaban la plata para la vivienda”.

“Tenemos nuestros ingenieros que estudiaron, nuestros arquitectos, tenemos personal idóneo y vamos a hacer un plano para hacer nuestra vivienda correntina, vamos a hacer, a lo mejor no va a ser como la otra vivienda que valen muchísimo más, pero por el valor de una de las viviendas nacionales, estamos haciendo tres viviendas con los intendentes” dijo el Gobernador y agregó que “nos arremangamos y nosotros ponemos la plata de los materiales, ponemos el terreno, el intendente pone plata, mano de obra y nos vamos arremangando y acá está el esfuerzo, 10 viviendas del esfuerzo de la provincia de Corrientes y de la municipalidad de Cruz de los Milagros para los vecinos”.

Continuando con su discurso, Valdés les dijo a los presentes que “nadie nos va a regalar nada y se preguntó ¿Quién puede pagar hoy, como está la situación económica, quien puede construirse su casa? al banco no podes ir porque los intereses te liquidan, no podes comprar los materiales de la construcción porque están carísimos y nosotros tenemos, porque administramos bien el Estado Provincial, tenemos la plata para hacer las casas a la velocidad que ustedes quieran darle para terminar y resolver el problema del déficit habitacional acá en la localidad” y agregó que “hay intendentes que, por supuesto, con intendencias un poco más grandes, con más recursos, que hicieron 10 viviendas hasta incluso en 3 meses, por supuesto que le dije, ahora haces 20 y ahora le está forzando pero vamos a hacerlo y después queda lo otro, después queda lo difícil, queda hacer lo que dice el tiempo”.

“Esta es una zona productiva, es una zona donde cada metro de tierra, cuenta y vale y ustedes lo saben, tienen un gran potencial” remarcó el Mandatario provincial y mirándole al intendente le expresó que “creo que tenemos que seguir trabajando juntos, oy estamos haciendo 10 cuadras de cordón cuneta y vamos a hacer 10 más y después hay que enripiar, hay que seguir dándole forma, hay que seguir trabajando”

Seguidamente, el Gobernador reveló que “hoy voy a dejar simbólicamente inaugurado el cajero automático, sé que le falta muy poquito para terminar, pero como no voy a volver, voy a sacarme una foto para ese viejo reclamo, en este mes vamos a cumplir ese sueño” y luego expresó que “no se van a tener que ir a Santa Lucía, y vamos a poder seguir avanzando en ese otro proyecto”.

Por último, Valdés dijo que “después nos queda pendiente la comisaría, que vamos a estar haciéndola y seguir trabajando, creo que hay mucho por hacer” y agregó que “pero no bajen los brazos, no todos son malas noticias, tenemos que seguir trabajando para crecer, tenemos que seguir trabajando para construir el futuro de los correntinos”.

Intendente Quiroz

Al tomar la palabra, el intendente municipal, Alberto Quiroz mostró su alegría por la entrega de viviendas y dijo que “me siento muy orgulloso, muy emocionado al ver el cambio, el cambio generacional para siempre que van a tener estas nuevas 10 familias con estas viviendas dignas que lo pudimos hacer juntos, entre todos con el Gobierno y con el apoyo del Gobierno de la provincia” y luego expresó que “sabemos que no vamos a poder cambiar la realidad de todo, que hay muchísima demanda, que no solo en Cruz de los Milagros sino que en toda la provincia y en todo el país hay demanda de vivienda pero con esfuerzo y de apoco vamos a ir priorizando las necesidades y vamos a seguir trabajando” concluyó.

Lizardo González

El interventor del Invico, Lizardo González al dirigirse a los presentes dijo que “este trabajo articulado que viene desarrollando el Gobierno de la provincia de Corrientes, el Instituto de Viviendas, el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad para poder lograr este tipo de obras y finalizar esta viviendas, en estos tiempos difíciles, realmente es todo un mérito” y agregó que “felicito al intendente y destaco la gestión que lleva adelante Quiroz y a las familias desearle lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas, que cuiden sus viviendas y desearles toda la felicidad”.

Oñondivé

El Plan Provincial de Oñondivé se administra y gestiona a través del Instituto de Vivienda de Corrientes en coordinación con los Municipios. Quienes aportan terrenos de su propiedad, dotados de infraestructura básica y aseguran la provisión de mano de obra para la ejecución de los módulos básicos.

Dicho programa da una respuesta inmediata a una carencia de instalaciones sanitarias adecuadas y seguras, viviendas construidas con materiales precarios o inadecuados, agravado todo esto por el hecho de que estas situaciones se dan con la ocupación irregular de predios no aptos ambientalmente.

Inauguración del Registro Civil y un cajero automático

Seguidamente, el gobernador Valdés se hizo presente cerca del sector de las viviendas para dejar inaugurado el flamante edificio del Registro Civil en esa localidad. Además, habilitó un cajero automático del Banco de Corrientes para los ciudadanos de la localidad.

Al expresarse ante los presentes en la inauguración del Registro Civil de Cruz de los Milagros, el gobernador Valdés dijo que “un paso más, creo que parte de lo que implica gobernar decía por ahí Alberdi que lo andan citando de seguido, poblar es gobernar y gobernar es poblar, pero si no tenes a dónde asentar podes hacer lo que quieras pero nadie va a nacer en tu localidad” y agregó que “tener la posibilidad de tener un Registro implica que vos puedas tener el asiento en tu registro y que puedan realmente nacer y que puedan asentar acá el nacimiento de las personas y eso es clave, también asentar lo que pasa en el registro de la vida de cada individuo a partir de su partida de nacimiento que hoy tenemos cien por ciento digitalizado en un programa que es provincial que fue enorme digitalizar el registro, hoy cualquier ciudadano puede ingresar a un correo electrónico a pedir su partida de nacimiento e inmediatamente recibe por correo la partida de nacimiento”.

Luego, el Mandatario provincial explicó que “esto hace muy poco tiempo era imposible de hacerlo, hoy tenemos registrado hasta el año 1940 y estamos por llegar al año 1900 que es lo que estamos apostando, de manera que nosotros tengamos digitalmente todo el registro de toda la provincia” y argumentó diciendo que “créanme que es un trabajo enorme pero hay otras localidades tenemos en otros lugares donde no teníamos este tipo de oficinas, donde podíamos tener este tipo de asiento electrónicamente y esto genera bastantes inconvenientes tramitar un documento ante la pérdida, hoy podes tener un reconocimiento de paternidad, tenes abierta la posibilidad de obtener un pasaporte directamente tramitar tu pasaporte y te llega directamente por correo”.

Para concluir, Valdés remarcó que “en definitiva, hoy lo que estamos inaugurando es una oficina, un servicio más a la comunidad y estamos insertando a la comunidad digital y fundamentalmente a Cruz de los Milagros, de manera que nosotros podamos tener los mismos derechos en materia civil y que podamos seguir avanzando para que esta localidad siga creciendo”.

Pablo Prato, director del Registro Civil de la provincia de Corrientes al referirse a esta inauguración comentó que “es muy grato estar hoy aquí en la inauguración de la sede del registro, pero quiero decir que no es solo la sede, sino que es la creación del Registro Provincial de las Personas porque este registro no existía ni siquiera en los papeles” y siguió explicando que “el año pasado, se acercó el intendente a conversar conmigo de la necesidad de la creación del registro de Cruz de los Milagros, en ese momento se pusieron en marcha los resortes del gobierno de la provincia de Corrientes, y es así que por decreto del señor gobernador Gustavo Valdés, decreto 3034 del 2023, del 17 de noviembre del 2023, se crea la delegación del registro provincial de las personas de la localidad de Cruz de los Milagros que hoy estamos entregando” finalizó.

Servicios con los que cuenta el nuevo Registro Civil

El Registro Civil de Cruz d los Milagros inaugurado por el Gobierno de Corrientes, se encuentra equipado con equipos de última generación, que le va a permitir a los ciudadanos de Cruz de los Milagros hacer los mismos trámites que se hacen en la ciudad capital.

Se pueden realizar trámites de DNI, de pasaporte, inscripción de nacimiento, de defunción, y uniones convivenciales y matrimonios, la sala de matrimonio tiene una sala amplia, que es la primera.

Anteriormente al último acto, el gobernador Valdés efectuó el corte de cintas del nuevo cajero automático inaugurado en esa localidad.