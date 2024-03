Lauty Gram prepara una incómoda sorpresa para la China Suárez en el día de su cumpleaños

Lauty Gram y la China Suárez están separados pero él continúa con el plan de reconquista: ahora, al parecer, prepara una sorpresa que llevará a cabo este sábado con bombos y platillos.

"Él está desesperado por reconquistar a la China y va por todo este sábado cuando ella celebra su cumpleaños”, contó el periodista Juan Etchegoyen, al revelar los detalles de la sorpresa.

Y agregó: “Me da pena por un lado porque se ve que él la ama y tiene buenas intenciones, el tema es que Eugemia ya cerró la historia y alguien debería avisarle a Lauty que no intente más porque no tiene ninguna chance ahí”.

“A mí lo que me informaron en las últimas horas es que Lauty hará un último intento de conquista. A mi me detallaron lo que él va a hacer el sábado y tengo miedo por lo que puede pasar”, agregó Etchegoyen.

“Lauty Gram le escribe todos los días a la China y ella no responde, él quiere darle una alegría para su nuevo aniversario de vida y me hablan de una sorpresa que a partir de este momento no será sorpresa porque alguien lo tiene que poner en órbita, perdón Lauty pero voy a dar a conocer lo que pensaste. Él se va a aparecer en la casa de la China”, dijo al respecto el comunicador.

Y expresó: “A mi me confirman desde el entorno de Lauty Gram que ya le compró un auto a la China y quiere reconquistarla con este gasto importante que llevó a cabo. Cuando me enteré me pareció una locura”.

“Es un gesto de amor pero es seguir insistiendo con algo que ya ella le dio cierre. Se gastó parte de sus ahorros para comprarlo y va por todo”, cerró.

Fuente: Minuto uno