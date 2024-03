Dóvalo denunció a Tévez en la Justicia

El árbitro Pablo Dóvalo inició acciones legales contra Carlos Tevez, director técnico de Independiente, por sus declaraciones públicas vertidas tras el polémico encuentro donde el Rojo de Avellaneda igualó 2 a 2 en su visita a Barracas Central en cancha de Huracán, en el marco de la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024.Dóvalo, asesorado y acompañado por la Asociación Argentina de Arbitro (AAA), realizó este viernes una denuncia penal y civil, contra el técnico, por amenazas.

“Ya sabíamos que jugábamos contra 14. Este tipo tiene que terminarla porque se caga en el trabajo de los muchachos y del club. No hablo de los árbitros, pero así se hace muy difícil y muy notorio, que es lo más preocupante. Ya tiene antecedentes con Barracas, y viene y te roba igual, es una locura”, manifestó Tevez luego del polémico arbitraje.

Las jugadas que reclamaron los jugadores de Independiente y su director técnico en el partido del martes pasado fueron, principalmente, un planchazo de Alexis Domínguez a Iván Marcone, que terminó con la marca de los tapones en su canilla. El delantero del Guapo fue amonestado, aunque todo el Rojo reclamó expulsión directa al delantero, que minutos más tarde se encargaría de anotar el 2-1 parcial para la visita.

“Todavía estamos calientes. Hay que empezar a terminarla, porque sino el fútbol argentino así es muy difícil. La de Iván (Marcone) es roja. Ganando 1-0 y con diez tipos, el partido te cambia”, dijo sobre la patada de Domínguez, quien quedó en cancha y convirtió el 2-1 a favor del Guapo.

En el final del partido, Felipe Aguilar fue a cabecear y Carlos Arce la bajó con el brazo izquierdo. Esta acción también derivó en el enojo del visitante y Dóvalo fue rodeado por varios jugadores de Independiente. Sobre estas jugadas Tevez se refirió cuando tomó contacto con los medios de comunicación.

Dóvalo cuenta con el apoyo del director nacional de arbitraje de la AFA, Federico Beligoy, quien calificó como “buena” la tarea del juez en el partido.

El mismo Beligoy es el secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) que luego de las declaraciones del DT emitió un comunicado en el que ratificó que se iniciarían acciones legales contra Tévez.

“La Asociación repudia enérgicamente los dichos vertidos por el señor Carlos Alberto Tévez, en el marco del encuentro diputado entre el Club Atlético Barracas Central y el Club Atlético Independiente.

En referencia a la actuación de nuestro afiliado Pablo Germán Dóvalo, expresó graves términos que calumnian injurian e incitan a la violencia menoscabando el buen hombre y honor del señor Dovalo”, agregó.

Luego del partido del martes, Tevez dio una conferencia de prensa junto al presidente de Independiente, Néstor Grindetti, en los que reafirmó sus dichos: “Sigo insistiendo en que nos robaron. No voy a cambiar mi versión. Lo que veo lo digo. Sigo mirando las jugadas, las chiquitas, todo. Perjudicaron a Independiente. Si salgo a decir una cosa o no, y perjudican a Independiente, tengo que dar un paso al costado. No quiero que por mi perjudiquen a Independiente. El sistema a veces es injusto. Se habló más del árbitro que del partido y eso es lo que no queremos”, comentó en dicha oportunidad Tevez.