Cumplió 50 años de trayectoria el contador Carlos Rubio

El contador público nacional Carlos Federico Rubio alcanzó los 50 años de trayectoria en el ejercicio de la profesión, en una carrera marcada por la vocación de servicio apuntada a la transparencia en las cuentas públicas y el mejoramiento del Estado.

Rubio, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste y hombre de Corrientes con un camino recorrido en la política, alcanza este momento de su experiencia profesional acreditando haber sido el primer auditor administrativo contable de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.

Así es que, en contacto con El Litoral, sintetizó su extensa foja de servicios con una reflexión sobre la voluntad de asumir desafíos en forma constante.

Se desempeñó el gerente General de Comercialización de Fabricaciones Militares en la Nación, estuvo a cargo del PAMI como jefe administrativo contable y ocupó cargos también en el Chaco, así como en la provincia de Buenos Aires y en Caba.

“Dos cosas que me quedaron pendientes. Lamentablemente en este país no existen organismos que hagan el contralor que deben realizarse, razón por la cual existen muchas irregularidades porque cierta dirigencia política no entiende que los organismos están para controla; como decía un dirigente, todos los hombres son buenos, pero cuando se los controla son mejores, y esto no pude lograr”, reflexionó Rubio.

Y la segunda, tiene que ver con incorporar al Estado provincial una auditoría que lleve adelante una tarea de contralor en paralelo al Tribunal de cuentas.

“Si algún día en este país se quiere hablar en serio, se tiene que poner en funcionamiento de verdad la Auditoría General de la Nación, lo que me llevó a pensar y diseñar un proyecto para nuestra provincia cuando se modificó la constitución en el año 2007, para que se incorpore una auditoría general”, dijo.

En ese sentido recordó que lo atendió la comisión respectiva de la Convención Constituyente, “y a pesar de que les di todas las explicaciones y presenté las documentaciones con fundamentos, no les interesó el tema. Y hoy Corrientes no tiene una auditoría, un tema pendiente que lamentablemente ya no se va a cumplir”.