Huracán Corrientes juega de local y Cambá Cuá se presenta en Saladas

Dos equipos capitalinos tendrán acción este domingo en el cierre de la cuarta fecha, primera de las revanchas de la etapa clasificatoria del Torneo Provincial de Clubes 2024, que comprende la disputa de 13 partidos.

Huracán Corrientes, uno de los líderes del Grupo J, recibirá desde las 18,30 en su estadio a Barrio Norte de Bella Vista, encuentro que tendrá el arbitraje de una terna saladeña encabezada por Maximiliano Soler.

En el juego de ida, disputado en la tierra de la Naranja, el equipo capitalino dirigido por Diego Pérez goleó por 4 a 0, para luego empatar 1 a 1 en condición de local frente a Huracán, de Goya, con el que comparte la punta del grupo.

Barrio Norte, por su parte, viene de caer en su visita al Sabalero por 3 a 1 y cierra la tabla de posiciones sin puntos con un solo gol en su haber y siete en contra.

En tanto que hasta la ciudad de Saladas viajará Cambá Cuá, que visitará desde las 19,00 a Calle Poí en un encuentro que tendrá lugar en el estadio ubicado en el polideportivo municipal y tendrá el arbitraje de Jorge Miño de Bella Vista.

El campeón del Torneo Oficial y de la Copa de la Liga 2023 de la Liga Correntina se ubica en la punta del Grupo M, al haberse impuesto en los dos partidos disputados, y de ganar hoy asegurará la clasificación a la siguiente etapa.

Su rival saladeño, que escolta al Rojo a tres unidades, sabe que esta es su oportunidad de llegar a la punta, máximo teniendo en cuenta que en el partido que los enfrentó en el inicio del certamen los dirigidos por Domingo Centurión debieron esforzarse para imponerse sobre el final del juego ajustadamente por 3 a 2.

En esta zona tendrá fecha libre Sportivo Canale, que perdió los dos encuentros disputados hasta el momento.

Además de los dos equipos correntinos, el cierre de la fecha tendrá otros partidos destacados. Desde las 17, en Sauce, San Lorenzo de Monte Caseros visitirá a Iberá por el Grupo E, mientras que a partir de las 19 en Lavalle, Comunicaciones de Mercedes hará otro tanto con Cañonazo por la Zona K.

Tanto San Lorenzo, subcampeón de la temporada pasada, como Comunicaciones, encabezan holgadamente sus respectivos grupos, y un nuevo resultado positivo los clasificará anticipadamente a los octavos de final del campeonato.

Hay que indicar que en la fecha tendrán jornada de descanso Boca Unidos (L) y Deportivo Empedrado (N).

Programación

Domingo 10 de marzo

17,00: Madariaga de Paso de los Libres vs. Barracas de Curuzú Cuatiá (Grupo D); Iberá de Sauce vs. San Lorenzo de Monte Caseros (E); Defensores de San Roque vs. Sol de América de San Miguel (N).

18,00: Berón de Astrada de Santo Tomé vs. San Alonso de Virasoro (Grupo A); Estudiantes de La Cruz vs. Independiente de Santo Tomé (B); Luz y Fuerza de Virasoro vs. San Francisco de La Cruz (C); Football de Santa Lucía vs. Matienzo de Goya (I).

18.30: Huracán Corrientes de Capital vs. Barrio Norte de Bella Vista (Grupo J).

19,00: Robinson de Monte Caseros vs. Juventud Unida de Sauce (Grupo G); Citrex de Bella Vista vs. Football de Esquina (H); Cañonazo de Lavalle vs. Comunicaciones de Mercedes (K); y Calle Poí de Saladas vs. Cambá Cuá de Capital (M).

20,00: Victoria de Curuzú Cuatiá vs. Comunicaciones de Paso de los Libres (F).